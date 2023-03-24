月額不要のpCloudが最大70％OFF　Lifetimeプランを七夕セールで提供

pCloudは、七夕にあわせた「七夕セール2026年」を6月30日から7月11日まで実施する。販売場所はプロモーションページで、対象はLifetimeクラウドストレージプランとなる。価格は最大70％割引で、1TBは通常664米ドルが199米ドル、2TBは828米ドルが299米ドル、10TBは2119米ドルが890米ドルになるという。

今回のセールでは、Lifetime Planの購入者がpCloud Encryptionも無料で利用できる点が大きな特徴だ。大切な思い出や仕事の重要ファイル、音楽データを長期的に保管したい利用者に向けて、月額料金なしの一括支払いで生涯使えるクラウド環境を提供するという。

pCloudはスイスに拠点を置くクラウドストレージサービスで、世界で2,400万人以上のユーザーに利用されているという。データセンターはアメリカとルクセンブルクにあり、保存先を選べる点も安心材料だ。さらに、ファイル管理のしやすさと安全性を両立させる設計が特徴で、データを自分で管理したい層に向く。

主な機能としては、macOS、Windows、Linuxに対応するpCloud Drive、AndroidとiOS向けモバイルアプリ、自動バックアップのpCloud Backup、リンク共有やフォルダ招待などのコラボレーション機能がある。加えて、pCloud Photosでは写真を日付ごとに自動整理し、タイムライン表示で見返しやすくするほか、内蔵フォトエディターでは8種類のフィルターや明るさ調整、トリミングなども行える。サイズ表記は該当せず、ソフトウェアサービスとして提供される。