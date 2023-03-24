pCloud七夕セール2026、買い切りクラウドストレージを特別価格で販売

ノイテックスは、スイス発の買い切りクラウドストレージ「pCloud」の七夕セール2026を6月30日から7月11日23時59分まで実施する。販売は日本総代理店のノイテックスが案内し、購入者には条件に応じてAmazonギフトカード1,000円から10,000円分を進呈する独自キャンペーンも同時開催する。対象は個人ユーザーで、特設ページ経由でpCloudの販売ページから購入し、再度特設ページでエントリーする流れだ。

pCloudはpCloud International AGが提供するクラウドストレージサービスで、月額課金や年額課金を必要としない買い切りプランが特徴だ。容量は500GBから10TBまで用意され、2TB、10TB、500GB、5TBを自由に組み合わせて最大17.5TBまで拡張できる。さらに、軍事グレードのゼロ知識暗号化を採用した「pCloud Encryption」を追加でき、パスワードを知る利用者以外はアクセスできない設計だ。

今回のセールでは、pCloud Encryptionの買い切り版もセット価格で大幅値引きされる。セール価格は1TBが199ドル、2TBが299ドル、10TBが890ドルとなる。購入特典のAmazonギフトカードは、1TBで2,000円分、2TBで3,000円分、10TBで10,000円分だ。日本国内では、サブスク費用の見直しやデータ保管先の分散を重視する動きが強まっており、EUまたは米国の保存先を選べる点やGDPR準拠の運用も注目されている。

Amazonギフトカードのコードはデジタルデータとして9月以降に配信予定だ。なお、本キャンペーンはノイテックスの独自企画であり、pCloudおよびAmazonは関与していない。買い切り型クラウドへの移行を検討する個人ユーザーに向け、セキュリティとコストの両面を打ち出した内容だ。