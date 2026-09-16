大人の上品なカラー、「IQOS ILUMA i」シリーズに新色「ボールドルビー」登場

フィリップ・モリス・ジャパンは9月16日、加熱式たばこ「IQOS ILUMA i」シリーズの「IQOS ILUMA i」「IQOS ILUMA i ONE」において、新色「ボールドルビー」を発表した。

9月16日からIQOS オンラインストア、IQOS 公式オンラインストア（楽天市場店／Yahoo!店）、IQOS LINE 公式アカウント、IQOS カスタマーセンターによる電話受注販売、IQOS初のグローバルフラッグシップ「IQOS フラッグシップ 銀座」を含む全国4店舗のIQOSストア、IQOS ショップ（ヤマダデンキ一部店舗、ビッグカメラ一部店舗）、IQOS コーナー（ドン・キホーテ系列の一部店舗ほか）にて、9月29日からコンビニエンスストアおよび一部たばこ取り扱い店にて順次発売する。

IQOS ILUAM iの新色のボールドルビーは、鮮やかな存在感と上質さを兼ね備えたカラーだという。どちらかというとパステルのような明るめではなく抑えめの色合いで、大人な雰囲気だなと感じた。

これにより、IQOS ILUMA i PRIMEは4色のまま、IQOS ILUMA iは5色展開に、IQOS ILUMA i ONEは4色展開になる。

価格は、IQOS ILUAM i ボールドルビーが6980円、IQOS ILUMA i ONEは3980円。

また、IQOSPHERE会員を対象に、抽選プログラムも実施予定。IQOSPHERE内の専用ページにて、150ポイントから参加可能だ。加えて、IQOS ILUMA i ボールドルビーに関する特別動画も公開。初回視聴で300ポイントを獲得できる。そのほか、最大500ポイントを獲得できる、IQOS ILUMA i ボールドルビーに関するゲームも用意している。