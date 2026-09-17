JAPANNEXT、21.5インチ120Hz対応のUSB-C給電モニター「JN-215IPS120F-HSPC6」を発売

JAPANNEXTは、21.5インチIPSパネル採用のフルHD液晶モニター「JN-215IPS120F-HSPC6」を9月17日に発売する。直販価格は19,980円で、Amazon.co.jp、楽天市場、Yahoo!ショッピングで購入できる。昇降式多機能スタンドやUSB-C最大65W給電に対応し、在宅ワークから日常利用まで幅広く使いやすい設計だ。

「JN-215IPS120F-HSPC6」は、フルHD(1920×1080)表示に対応した21.5インチのIPS液晶モニターだ。IPSパネルの採用により、上下左右178度の広視野角を確保し、見る位置が変わっても色やコントラストの変化が起きにくいという。さらに120Hzの高リフレッシュレートと応答速度1ms(MPRT)に対応し、スクロールや動画、ゲームのような動きのある映像を滑らかに表示する。

映像面ではHDR表示とAdaptiveSync(FreeSync)に対応し、明暗差のある場面でも立体感のある描写が期待できる。ティアリングを抑えて、映像のズレを軽減する仕様も備える。加えて、フリッカーフリーとブルーライト軽減モードを搭載しており、長時間の作業でも目への負担を抑えやすい構成だ。

使い勝手の面では、昇降式多機能スタンドを搭載し、横置き時に最大130mmの高さ調整が可能だ。ピボット機能による縦表示や、左右各30度のスイーベルにも対応する。インターフェイスはHDMI 1.4×1、DisplayPort 1.2×1、USB-C×1を装備し、USB-Cは最大65W給電に対応するため、対応ノートPCならケーブル1本で映像出力と給電をまとめられる。サイズはおよそ幅496×奥行190×高さ320-450mm。重量はおよそ3.5kgとなる。75×75mmのVESAマウント、2W×2のステレオスピーカー、2年間のメーカー保証も備える。