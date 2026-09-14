このページの本文へ

デルが宮崎で「親子パソコン組立教室 2026」開催＝カスタマーセンターは高千穂峡デザイン

2026年09月15日 00時01分更新

文● みやのプロ（@E_Minazou）編集● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷



　デル・テクノロジーズ株式会社は、宮崎カスタマーセンター（宮崎県宮崎市）にて、小中学生とその保護者を対象とした「親子で体験！！Dell親子パソコン組立教室 2026」を開催した。協賛はインテル株式会社だ。

親子パソコン組立教室

　今年で14回目となる本イベントは、全国各地から抽選で選ばれた小学3年生～中学3年生とその保護者を対象に開催。

　参加者は親子でパソコンを組み立てながら、パソコン内部の仕組みやCPU、メモリーといったパソコンを構成する部品の役割などについて学び、パソコンへの理解を深めることができる。

　今回のパソコン組立教室では、薄型軽量でコンパクトな14インチの筐体にインテル Core プロセッサーとグラフィックスを搭載した「Dell 14ノートパソコン（DC14250）」を組み立てて、持ち帰ることができる。参加費は11万3275円だ。

　スペックは以下のもので、製品価格は13万9900円なので、2万6625円お得なうえ、自分で組み立てられるという仕組みである。

CPU：インテル Core 5 120U
メモリー：16GB DDR5, 5200 MT/s
ストレージ：512GB M.2, PCIe NVMe
ディスプレー：14.0インチFHD+ (1920x1200) 非光沢 非タッチ 300nits WVA/IPS
製品保証：1年間ベーシック オンサイト サービス付

子供も成長はすごい
見る間に上達する
親子パソコン組立教室
 

　参加したのは抽選を勝ち抜いた、宮崎県、福岡県、大阪府からやってきた、男子5名と女子2名である。

　宮崎カスタマーセンター長の林田匡史氏がいわば校長先生で、カスターマーセンターのスタッフのみなさんがトレーナーとして、1組に2名が専任でサポートする。

親子パソコン組立教室

センター長の林田匡史氏が開催の挨拶

親子パソコン組立教室

デルの紹介もばっちりです

親子パソコン組立教室

親子パソコン組立教室

親子パソコン組立教室

トレーナーのみなさんはもちろんカスタマーセンターの技術者です

　組み立てるマシンは、ノートPCの組み立て教室としては、かなりバラバラな状態で、ケーブル類も未接続という、なかなかのハードルの高さである。

親子パソコン組立教室

マザーボードとキーボードだけのところから始まります

　パーツとしては、SSD、メモリー、WLANカード、ファン、バッテリー、裏蓋を順次取り付けていく。

　最初はメモリーの取り付けで、さらに電源、スピーカー、タッチパッド、キーボードのケーブルを挿す。絶縁手袋は子供用というものがなく、ブカブカなため苦労する参加者もおり、先生から、ここは手袋なしでOKと確認をいただき、素手で挑戦した参加者もいた。

親子パソコン組立教室

取り付け方はパーツごとに細かく表示され、それを見ながら作業ができる

親子パソコン組立教室

低学年の参加者は特に手袋がブカブカになっていた。

親子パソコン組立教室

親子パソコン組立教室

ケーブルは手袋なしでOKということで、着々と作業が進む

　次は空冷ファンで、こちら、初のネジ止めということもあり、若干苦戦するも、逆にファンのコネクター接続では、手（というか指）が小さいので、細かい作業は一発成功していた。

　ディスプレーの取り付けは、金具を一旦立てて、合体させたのち、金具をねじ止めする。金具を動かすのは力がいるので、ここは保護者の出番である。

　ディスプレーから生えているWLANカードのケーブル取り回しは、ファンの周りにそってキッチリ行わないといけないのだが、ここでも参加者の指の小ささが有利に働く。

親子パソコン組立教室

親子パソコン組立教室

親子パソコン組立教室

　ディスプレーケーブルを接続したら、難関のWLANカードへのケーブル接続だ。経験者ならみんな知っている、ハメようとしても力ではハマらないあれだ。

親子パソコン組立教室

　他社さんの組み立て教室でも、これが最難関の作業で、何度やってもつながらず、グッタリする子も出る部分だが、今回は意外に数回チャレンジでつけられた子が多かった。

　SSDを固定し、バッテリーのねじ止めとコネクター接続だが、このころにはみんなドライバーの扱いが上達して、速度が上がる。

親子パソコン組立教室

　最後にボトムカバーをカチっとハメてねじ止めだ。ここではネジ止めを対角線順で指定する凝りようである。

親子パソコン組立教室

親子パソコン組立教室

　電源スイッチを押して、Windowdsのセットアップ画面が出れば成功。コマンドラインを出して、shutdown /s /t 0で終了だ。いまどきの小中学生はタイピングも速いのである。

　これだけの組み立てを、パーツの役目を勉強しながら90分で終了。トレーナーの先生方は確認作業はしたが、実際の取り付けはすべて参加者が行っており、予想外のスピード感である。デルのノートPCは組み立てやすい工夫があるのだろう。

親子パソコン組立教室

　ここで、サプライズの「みやざき犬」が登場。３匹のうちの「ひぃくん」で名産品の日向夏のかぶりもので、オンステージでダンスを披露し、参加者と記念撮影をしてくれた。

親子パソコン組立教室

　協賛ということで、インテル株式会社の藍 譲治氏が、PCのしくみやAIとの付き合い方をやさしく教えてくれた。

親子パソコン組立教室

インテル株式会社の藍 譲治氏が登壇

親子パソコン組立教室

AIのルールはためになりました。

　さらに、デルのインターンのみなさんがクイズを出して盛り上がり、最後はオフィスツアーでカスタマーセンターを見学したあと、修了証を校長から受け取り、記念撮影をして終了した。

親子パソコン組立教室

インターンのみなさんの若さが、クイズ大会を盛り上げました

親子パソコン組立教室

修了証を受け取って記念写真です

もうすぐ21年目になる
デル・テクノロジーズ
宮崎カスターマーセンター
 

親子パソコン組立教室

親子パソコン組立教室

センター長の林田匡史氏がオフィスを紹介してくれました

　このカスターマーセンターは宮崎駅近く、オフィス街というより繁華街に近い好立地で元は寿屋百貨店だったそうである。

　以前は中国・大連にあったが、東国原知事時代の2005年に、この地に設立。現在は400名の正社員が所属しており、ワークバランスにも気を配り、男女比率は半分と、女性も活躍する職場だ。

親子パソコン組立教室

2年前にリニューアルされたオフィスはピカピカでした

親子パソコン組立教室

製品コーナーも高千穂峡な雰囲気

親子パソコン組立教室

曲面でオフィスを仕切るのは珍しいですね

親子パソコン組立教室

デザインコンセプトとなった、パワースポットの高千穂峡です。

　熊本への災害支援や、地域ボランティアにも取り組んでおり、地元企業のように市民総踊りにも参加している。

親子パソコン組立教室

　日本でのテクニカルサポートは大手町とこの宮崎で手分けして行われており、AIを使った自動診断や、サポートスタッフ向けツールもAIで進化させている。

親子パソコン組立教室

親子パソコン組立教室

ゲーミングコーナーがあり、リフレッシュとしてプレイ可能だそうです

親子パソコン組立教室

ハロウィンでは仮装して電話対応しているそうです。。見えないからOK。

　世界レベルでサポート情報をAIに学習させ、各国で活用することで、正確性はどんどん向上しているという。複数ある目的別のAIアシスタントを、1本に統合化することも進めており、さらなる効率化が見込まれるという。

親子パソコン組立教室

参加者・スタッフのみなさん、ありがとうございました。

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI)
【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI)
￥181,469
2
FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB/ホワイト) FMVWK3E15W_AZ
FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB/ホワイト) FMVWK3E15W_AZ
￥125,800
3
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC
￥159,800
4
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal (24か月版) 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal (24か月版) 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS
￥139,800
5
【整備済み品】軽量薄型ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第11世代Core i5-1135G7 - メモリ 16GB - SSD 256GB - Webカメラ - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - MS Office 2021 - Win11搭載
【整備済み品】軽量薄型ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第11世代Core i5-1135G7 - メモリ 16GB - SSD 256GB - Webカメラ - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - MS Office 2021 - Win11搭載
￥62,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,413
2
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
￥7,313
3
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,899
4
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android (ライトブラック, 1.5m)
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android (ライトブラック, 1.5m)
￥2,290
5
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
6
Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.8m ブラック iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応
Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.8m ブラック iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応
￥1,590
7
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
￥9,990
8
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
9
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
￥2,480
10
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
￥20,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン