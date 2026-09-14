「おんりー」コラボPCがLEVEL∞から登場！ 限定ピラーレスモデルを27万9800円から販売

パソコン工房・グッドウィルを運営するユニットコムは、iiyama PCゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」から、ドズル社「おんりー」コラボ オリジナルデザイン ピラーレスモデルを10月9日までの期間限定で販売する。販売はBTO方式に対応し、価格は279,800円からで、購入者特典として「おんりー」オリジナル壁紙が付属する。

今回のコラボモデルは、黒色のピラーレスケースにドズル社ロゴと「おんりー」のキャラクタービジュアルをあしらった特別仕様だ。ピラーレス構造はフロント支柱を省いた見た目の映えるケース設計で、内部パーツやライティングを魅せやすいのが特徴となる。ゲーム実況者として高い人気を持つ「おんりー」の世界観を、PC本体のデザインに落とし込んだモデルという。

機能面では、最大6基の120mmファンと最大240mmラジエーターに対応し、冷却性能を重視した構成が組める。グラフィックスカードは最長380mm、CPUクーラーは高さ170mmまで搭載可能で、3.5/2.5インチドライブベイも2基備える。さらにトップパネルとボトムにはワンタッチで着脱できるダストフィルターを備え、日常的なメンテナンスのしやすさにも配慮した設計だ。

ラインナップは複数用意されており、標準構成の一例として、LEVEL-M58M-225F-RKX-Qnly [RGB Build]は279,800円、LEVEL-M5AM-R97X-TGX-Qnly [RGB Build]は409,800円、LEVEL-M5AM-LCR99D-UKX-Qnly [RGB Build]は534,800円となる。いずれもWindows 11 Homeを採用し、Intel Core Ultra 5 225FやAMD Ryzen 7 9700X、AMD Ryzen 9 9900X3DなどのCPU、GeForce RTX 5060やRadeon RX 9070 XT、GeForce RTX 5070 TiといったGPUを選べる。BTO対応のため、用途や予算に応じたカスタマイズが可能だ。

購入特典として、対象モデルを購入すると「おんりー」オリジナル壁紙をダウンロードできる。特典はコラボモデル専用ページから入手する形式で、ゲーム部屋のデスクトップ環境まで統一感を持たせたいユーザーに向く内容だ。販売期間は10月9日13時59分までで、期間限定のため、コラボデザインや特典を狙う場合は早めのチェックが必要になる。