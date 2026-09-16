LEVEL∞から「にぶちゃんねる」コラボPC発売　描き下ろしデザインと購入特典付き

パソコン工房・グッドウィルを運営するユニットコムは、iiyama PCゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」から、「にぶちゃんねる」コラボゲーミングPC オリジナルデザインモデルを発売した。発売モデルはBTOに対応し、購入者向け特典としてオリジナル壁紙、マウスポインター、スペシャルマウスパッド、ステッカーを用意するほか、9月16日から抽選キャンペーンも実施する。販売価格は319,800円から664,800円となる。

にぶちゃんねる LEVEL∞ コラボゲーミングPC オリジナルデザインモデルは、本体正面にロゴ、両サイドに描き下ろしイラストをプリントした特別仕様だ。右側面のオリジナルパネルに加え、左側面にはロゴが映えるガラスパネルを採用し、LEDファンのライティングも楽しめる構成となる。さらに、フロントとトップ、リアに最大6基の120mmファンと最大360mmラジエーターを搭載可能で、安定した冷却性能を重視した設計だ。

標準で水冷CPUクーラーを備え、ワンタッチで着脱できるダストフィルターもフロントパネルとトップパネルに配置する。熱を効率良く逃がしつつ、日常のメンテナンスもしやすい点が特徴だ。ラインナップは複数用意され、例として「LEVEL-RGB6-LCR77-RKX-nibu [RGB Build]」は319,800円で、AMD Ryzen 7 7700とGeForce RTX 5060 8GB GDDR7を搭載する。「LEVEL-RG89-LC270K-TGX-nibu [RGB Build]」は524,800円で、Core Ultra 7 270K PlusとRadeon RX 9070 XT 16GB GDDR6を組み合わせる。「LEVEL-RG85-LCR9ZZ-VKX-nibu [RGB Build]」は664,800円で、Ryzen 9 9950X3D2 Dual EditionとGeForce RTX 5080 16GB GDDR7を搭載する。

購入特典は、オリジナル壁紙とスペシャルマウスポインターがもれなく付属するほか、先着100名にスペシャルマウスパッド、さらにスペシャルステッカーが用意される。特典の壁紙はフルHD（1920×1080）サイズで、専用ダウンロードページから取得できる。加えて、9月16日15時から9月22日14時59分まで、XまたはInstagramで参加できる抽選企画を実施し、丹生明里さんのサイン入りコラボPCが1名に当たる。

また、購入者限定キャンペーンとして、11月4日14時59分までの対象購入期間中に本モデルを購入した人の中から抽選で1名に、丹生明里さんのサイン入りサイドパネルをプレゼントする。対象は「にぶちゃんねる LEVEL∞ コラボゲーミングPC オリジナルデザインモデル」のみで、他モデルは対象外となる。