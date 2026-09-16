LEVEL∞から「にぶちゃんねる」コラボPC発売　描き下ろしデザインと購入特典付き

パソコン工房・グッドウィルを運営するユニットコムは、iiyama PCゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」から、「にぶちゃんねる」コラボゲーミングPC オリジナルデザインモデルを発売した。発売モデルはBTOに対応し、購入者向け特典としてオリジナル壁紙、マウスポインター、スペシャルマウスパッド、ステッカーを用意するほか、9月16日から抽選キャンペーンも実施する。販売価格は319,800円から664,800円となる。
にぶちゃんねる LEVEL∞ コラボゲーミングPC オリジナルデザインモデルは、本体正面にロゴ、両サイドに描き下ろしイラストをプリントした特別仕様だ。右側面のオリジナルパネルに加え、左側面にはロゴが映えるガラスパネルを採用し、LEDファンのライティングも楽しめる構成となる。さらに、フロントとトップ、リアに最大6基の120mmファンと最大360mmラジエーターを搭載可能で、安定した冷却性能を重視した設計だ。
標準で水冷CPUクーラーを備え、ワンタッチで着脱できるダストフィルターもフロントパネルとトップパネルに配置する。熱を効率良く逃がしつつ、日常のメンテナンスもしやすい点が特徴だ。ラインナップは複数用意され、例として「LEVEL-RGB6-LCR77-RKX-nibu [RGB Build]」は319,800円で、AMD Ryzen 7 7700とGeForce RTX 5060 8GB GDDR7を搭載する。「LEVEL-RG89-LC270K-TGX-nibu [RGB Build]」は524,800円で、Core Ultra 7 270K PlusとRadeon RX 9070 XT 16GB GDDR6を組み合わせる。「LEVEL-RG85-LCR9ZZ-VKX-nibu [RGB Build]」は664,800円で、Ryzen 9 9950X3D2 Dual EditionとGeForce RTX 5080 16GB GDDR7を搭載する。
購入特典は、オリジナル壁紙とスペシャルマウスポインターがもれなく付属するほか、先着100名にスペシャルマウスパッド、さらにスペシャルステッカーが用意される。特典の壁紙はフルHD（1920×1080）サイズで、専用ダウンロードページから取得できる。加えて、9月16日15時から9月22日14時59分まで、XまたはInstagramで参加できる抽選企画を実施し、丹生明里さんのサイン入りコラボPCが1名に当たる。
また、購入者限定キャンペーンとして、11月4日14時59分までの対象購入期間中に本モデルを購入した人の中から抽選で1名に、丹生明里さんのサイン入りサイドパネルをプレゼントする。対象は「にぶちゃんねる LEVEL∞ コラボゲーミングPC オリジナルデザインモデル」のみで、他モデルは対象外となる。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります