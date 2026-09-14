iiyama PC、着脱式バッテリー採用のCore 7搭載14型ノートPCを販売開始

パソコン工房・グッドウィルを運営するユニットコムは、「iiyama PC」ブランドから、着脱式バッテリーを採用したインテル Core 7プロセッサー 150U搭載14型ノートパソコンの販売を9月11日に開始した。価格は174,700円からとなる。販売モデルは「STYLE-14FH133-C7-UHX」と「SOLUTION-14FH133-C7-UHRX [Windows 11 Pro]」の2機種で、いずれもBTOに対応する。
最大の特長は、スライドスイッチで工具なしに着脱できるツールフリーのバッテリー構造だ。一般的なノートPCでは交換が難しいことが多いが、本機はバッテリーの消耗や経年劣化が進んだ際に自分で交換しやすく、長期間にわたり快適な性能を保ちやすい設計だ。
機能面では、Copilotキー、シャッター付きWebカメラ、Wi-Fi 6E（IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n）を備える。AI活用の入り口となるCopilotキーは、Windowsの支援機能へ素早くアクセスしやすく、Web会議ではカメラの物理シャッターがプライバシー保護に役立つ。さらに、14型の非光沢フルHD液晶を採用し、映り込みを抑えた見やすい画面を実現する。
ラインアップは、Windows 11 Home搭載の「STYLE-14FH133-C7-UHX」が174,700円、Windows 11 Pro搭載の「SOLUTION-14FH133-C7-UHRX」が199,800円だ。前者はDDR5 8GBメモリと500GB NVMe対応M.2 SSD、後者はDDR5 16GBメモリと500GB NVMe対応M.2 SSDを搭載する。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります