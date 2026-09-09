LEVEL∞から『鬼武者 Way of the Sword』動作確認済PCが登場、AMD RyzenとRadeon搭載の3モデル

ユニットコムは、iiyama PCゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」から、『鬼武者 Way of the Sword』動作確認済PCを販売中だ。ラインアップはAMD Ryzen プロセッサとAMD Radeon グラフィックス カードを組み合わせた3モデルで、価格は229,700円から439,800円となる。

この動作確認済PCは、剣戟アクションゲーム『鬼武者 Way of the Sword』を快適に遊ぶことを想定したBTOパソコンだ。AMD Ryzen プロセッサの処理性能とAMD Radeon グラフィックス カードの描画性能を生かし、ゲームプレイ時の安定性と応答性を重視する設計となる。さらに、SSDの増設や周辺機器の追加など、用途に合わせたカスタマイズにも対応する。

製品構成は、LEVEL-M8AM-R77-PGXB-ONIがAMD Ryzen 7 7700とRadeon RX 9060 8GB GDDR6を搭載し、販売価格は229,700円だ。LEVEL-M8AM-R97X-RRXB-ONIはAMD Ryzen 7 9700XとRadeon RX 9060 XT 16GB GDDR6を備え、販売価格は289,800円となる。最上位のLEVEL-M8AM-LCR98D-TGXB-ONIはAMD Ryzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070 XT 16GB GDDR6を組み合わせ、販売価格は439,800円だ。

いずれのモデルもWindows 11 Homeを採用し、1TB NVMe対応 M.2 SSD、DDR5メモリ16GB、microATXミニタワー筐体を基本構成とする。電源は上位構成ほど強化され、550W 80PLUS BRONZE認証から850W 80PLUS GOLD認証まで用意される。

購入はパソコン工房の特集ページおよび各製品ページから行える。特集ページでは『鬼武者 Way of the Sword』動作確認済PCの概要をまとめて確認でき、各モデルページでは構成の詳細やBTOカスタマイズの内容を参照できる。ゲームに最適化された環境を手早く整えたいユーザーにとって、用途と予算で選びやすいシリーズとなる。