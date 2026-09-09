LEVEL∞から『鬼武者 Way of the Sword』動作確認済PCが登場、AMD RyzenとRadeon搭載の3モデル

ユニットコムは、iiyama PCゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」から、『鬼武者 Way of the Sword』動作確認済PCを販売中だ。ラインアップはAMD Ryzen プロセッサとAMD Radeon グラフィックス カードを組み合わせた3モデルで、価格は229,700円から439,800円となる。
この動作確認済PCは、剣戟アクションゲーム『鬼武者 Way of the Sword』を快適に遊ぶことを想定したBTOパソコンだ。AMD Ryzen プロセッサの処理性能とAMD Radeon グラフィックス カードの描画性能を生かし、ゲームプレイ時の安定性と応答性を重視する設計となる。さらに、SSDの増設や周辺機器の追加など、用途に合わせたカスタマイズにも対応する。
製品構成は、LEVEL-M8AM-R77-PGXB-ONIがAMD Ryzen 7 7700とRadeon RX 9060 8GB GDDR6を搭載し、販売価格は229,700円だ。LEVEL-M8AM-R97X-RRXB-ONIはAMD Ryzen 7 9700XとRadeon RX 9060 XT 16GB GDDR6を備え、販売価格は289,800円となる。最上位のLEVEL-M8AM-LCR98D-TGXB-ONIはAMD Ryzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070 XT 16GB GDDR6を組み合わせ、販売価格は439,800円だ。
いずれのモデルもWindows 11 Homeを採用し、1TB NVMe対応 M.2 SSD、DDR5メモリ16GB、microATXミニタワー筐体を基本構成とする。電源は上位構成ほど強化され、550W 80PLUS BRONZE認証から850W 80PLUS GOLD認証まで用意される。
購入はパソコン工房の特集ページおよび各製品ページから行える。特集ページでは『鬼武者 Way of the Sword』動作確認済PCの概要をまとめて確認でき、各モデルページでは構成の詳細やBTOカスタマイズの内容を参照できる。ゲームに最適化された環境を手早く整えたいユーザーにとって、用途と予算で選びやすいシリーズとなる。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります