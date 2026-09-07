パソコン工房、iiyama PC購入で最大3万円還元！「決算特別 スーパー還元祭」9月8日開始

ユニットコムは、全国のパソコン工房・グッドウィル店舗とパソコン工房WEB通販サイトで、会員限定キャンペーン「決算特別 スーパー還元祭」を9月8日から10月5日まで開催する。対象は新品のiiyama PCやゲーミングPCで、機種やスペックに応じて最大3万円分相当の還元が受けられるという。パソコン工房会員への登録が必要で、店舗は当社商品券、WEB通販はパソコン工房ポイントで還元される仕組みだ。
対象となるのは、LEVEL∞、LEVELθ、STYLE∞、SENSE∞、SOLUTION∞などの新品iiyama PCだ。デスクトップPCでは、NVIDIA RTX PRO 5000 BlackwellやNVIDIA RTX 4000 Ada、AMD Radeon AI PRO R9700などを搭載した機種で3万円分相当の還元となる。ほかにも、GeForce RTX 5070 Ti搭載機で2万円分相当、GeForce RTX 5060 TiやオンボードVGA＋インテル Core Ultra 9搭載機で1万5000円分相当、オンボードVGA＋インテル Core i7搭載機で5000円分相当が付与される。
ノートPCも対象で、GeForce RTX 5080搭載機は3万円分相当、GeForce RTX 5070やGeForce RTX 5060搭載機は1万5000円分相当、オンボードVGA＋インテル Core Ultra X7系搭載機は1万円分相当、オンボードVGA＋インテル プロセッサー N100搭載機は5000円分相当となる。WEB通販では9月8日午前11時以降の注文が対象だ。なお、一部対象外商品があり、還元上限は取引価格の10分の2までとなる。
さらに、PC延長保証への加入で「最大2万円分還元 超還元プログラム」との併用も可能だという。こちらは最新PCやゲーミングPCだけでなく、PCパーツ、周辺機器、中古パソコンも対象になり、指定保証サービスとの同時加入で還元が受けられる。店舗ではLINE会員またはユニットコム ビジネスご優待会員、WEB通販ではパソコン工房WEB会員または同ビジネス優待会員の登録が必要になる。
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