【9月11日限定】パソコンショップSEVEN、最新ゲーミングPCを最大16万7000円値下げ

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENにて9月11日に「2026/9/11 24時間限定セール」を実施する。セール期間は9月11日0:00から9月11日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大167,000円オフとなる。購入はセール特設ページおよび各商品ページから行える。

注目の対象機種には、ハイエンド構成の「ZEFT G62CB」、ミドルクラスの「ZEFT R66I」、上位GPUを備える「ZEFT G62BY」が含まれる。ZEFT G62CBはMicrosoft Windows 11 Pro 64ビット版、intel Core Ultra7-270K Plus、GeForce RTX 5090、128GB DDR5メモリ、4000GB SSDを搭載し、CoolerMaster COSMOS ALPHAケースと1300W 80Plus platinum電源を採用する。通常1,596,800円(税抜)から167,000円オフの特価1,429,800円(税抜)で、送料無料だ。

ZEFT R66IはMicrosoft Windows 11 Home 64ビット版、AMD Ryzen 7 7700、GeForce RTX 5060、32GB DDR5メモリ、1000GB SSDを備えたマイクロタワー構成で、650W 80Plus bronze電源を組み合わせる。通常345,800円(税抜)から26,000円オフの特価319,800円(税抜)となる。



ZEFT G62BYはintel Core Ultra7-270K Plus、GeForce RTX 5070、32GB DDR5メモリ、1000GB SSD、intel B860チップセット、750W 80Plus gold電源を採用し、通常459,800円(税抜)から44,000円オフの特価415,800円(税抜)だ。いずれも送料無料で、用途に応じて高性能ゲーム向けからバランス重視の構成まで選べる。

セール対象はこのほかにも全10商品あり、幅広い予算帯で選択肢が用意される。BTOならではの構成の自由度に加え、最新世代CPUやGPUを搭載した即戦力のモデルを割安に入手できる点が今回の魅力だ。詳細はセール特設ページで確認し、各製品ページから注文する流れとなる。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。