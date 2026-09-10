【9月11日限定】パソコンショップSEVEN、最新ゲーミングPCを最大16万7000円値下げ

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENにて9月11日に「2026/9/11 24時間限定セール」を実施する。セール期間は9月11日0:00から9月11日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大167,000円オフとなる。購入はセール特設ページおよび各商品ページから行える。
注目の対象機種には、ハイエンド構成の「ZEFT G62CB」、ミドルクラスの「ZEFT R66I」、上位GPUを備える「ZEFT G62BY」が含まれる。ZEFT G62CBはMicrosoft Windows 11 Pro 64ビット版、intel Core Ultra7-270K Plus、GeForce RTX 5090、128GB DDR5メモリ、4000GB SSDを搭載し、CoolerMaster COSMOS ALPHAケースと1300W 80Plus platinum電源を採用する。通常1,596,800円(税抜)から167,000円オフの特価1,429,800円(税抜)で、送料無料だ。
ZEFT R66IはMicrosoft Windows 11 Home 64ビット版、AMD Ryzen 7 7700、GeForce RTX 5060、32GB DDR5メモリ、1000GB SSDを備えたマイクロタワー構成で、650W 80Plus bronze電源を組み合わせる。通常345,800円(税抜)から26,000円オフの特価319,800円(税抜)となる。
ZEFT G62BYはintel Core Ultra7-270K Plus、GeForce RTX 5070、32GB DDR5メモリ、1000GB SSD、intel B860チップセット、750W 80Plus gold電源を採用し、通常459,800円(税抜)から44,000円オフの特価415,800円(税抜)だ。いずれも送料無料で、用途に応じて高性能ゲーム向けからバランス重視の構成まで選べる。
セール対象はこのほかにも全10商品あり、幅広い予算帯で選択肢が用意される。BTOならではの構成の自由度に加え、最新世代CPUやGPUを搭載した即戦力のモデルを割安に入手できる点が今回の魅力だ。詳細はセール特設ページで確認し、各製品ページから注文する流れとなる。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります