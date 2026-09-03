JAPANNEXT、65インチ4Kモニター「JN-V65U2-M」発売　直販10万9980円

JAPANNEXTは9月3日、65インチVAパネル搭載の4K大型液晶モニター「JN-V65U2-M」を発売する。直販価格は109,980円で、同時に3年保証モデル「JN-V65U2-M-H3」、5年保証モデル「JN-V65U2-M-H5」も用意する。

JN-V65U2-Mは、3840×2160ドットの4K解像度とVAパネルを採用した大型液晶モニターだ。フルHDの約4倍にあたる作業領域を確保できるため、会議室でのプレゼンテーション、デジタルサイネージ、映画鑑賞など幅広い用途に向く。VAパネル特有の5000:1の高コントラスト比により、黒の締まりとメリハリのある映像表現を実現する。

表示性能も充実しており、最大輝度は400cd/m2、色域はsRGB 100%に対応する。HDR400相当の性能を備えるため、明部と暗部の階調をより自然に描写し、HDR対応ブルーレイや動画配信、ゲームの表示でも高い没入感を狙える設計だ。さらにUSBポートを搭載し、USBメモリ内の画像や動画を再生できる簡易デジタルサイネージ用途にも対応する。

接続端子はHDMI 2.0×3に加え、ビデオ/音声入力端子×1、コンポーネント入力端子×1、オプティカル音声出力端子×1、オーディオ出力×1を備える。パソコンだけでなく、ブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機、デジタルビデオカメラなども接続しやすい構成だ。400×400mmのVESAマウントに対応し、8W×2のスピーカーとリモコンも付属する。サイズはおよそ幅1445×奥行299×高さ908mm。スタンドなしではおよそ幅1445×奥行68×高さ842mm、重量はおよそ16kgとなる。

価格は通常保証モデルが109,980円、3年保証モデルが115,480円、5年保証モデルが120,980円だ。メーカー保証は通常モデルで2年となる。大画面と高精細表示、USBメモリ再生、豊富な入出力を備えた本機は、業務用から家庭用途まで使いどころの広い4Kモニターだ。