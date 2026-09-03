43インチ4K×HDR対応！ JAPANNEXT「JN-V43U」が9月3日発売
JAPANNEXTは9月3日、43インチのVAパネルを搭載した4K液晶モニター「JN-V43U」を発売する。直販価格は47,980円で、3年保証モデル「JN-V43U-H3」は50,380円、5年保証モデル「JN-V43U-H5」は52,780円となる。
JN-V43Uは、3840×2160ドットの4K解像度に対応し、フルHDの約4倍に相当する表示領域を確保する大型液晶モニターだ。高画質VAパネルの採用によりコントラスト比は4000:1となり、黒の締まりを重視した映像表現が可能だという。最大輝度は300cd/㎡、色域はsRGB 100%で、写真や動画の表示にも向く仕様だ。
HDR対応により明るい部分と暗い部分の階調をくっきり描き、ブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームの表示でも深みのある映像を楽しめる設計だ。さらにHDCP2.2に対応し、4K配信コンテンツの視聴にも配慮している。インターフェイスはHDMI 2.0×2とDisplayPort 1.4×2を備え、パソコン、ブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機など幅広い機器と接続できる。
そのほか、AdaptiveSync(FreeSync)によって映像のティアリングを抑え、フリッカー軽減とブルーライト軽減モードで長時間利用時の目の負担を抑える。200×200mmのVESAマウントに対応し、壁掛けやアーム設置も可能だ。8W×2スピーカーとリモコンを内蔵し、メニュー操作、音量調整、入力切替を手元で行える。なお、USB-A端子は非搭載のため、USBメモリ再生のメディアプレーヤー機能は利用できない。
サイズはおよそ幅957×奥行217×高さ614mm(スタンド有)、幅957×奥行69×高さ562mm(スタンドなし)。重量はおよそ6.1kgとなる。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります