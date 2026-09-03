43インチ4K×HDR対応！ JAPANNEXT「JN-V43U」が9月3日発売

JAPANNEXTは9月3日、43インチのVAパネルを搭載した4K液晶モニター「JN-V43U」を発売する。直販価格は47,980円で、3年保証モデル「JN-V43U-H3」は50,380円、5年保証モデル「JN-V43U-H5」は52,780円となる。

JN-V43Uは、3840×2160ドットの4K解像度に対応し、フルHDの約4倍に相当する表示領域を確保する大型液晶モニターだ。高画質VAパネルの採用によりコントラスト比は4000:1となり、黒の締まりを重視した映像表現が可能だという。最大輝度は300cd/㎡、色域はsRGB 100%で、写真や動画の表示にも向く仕様だ。

HDR対応により明るい部分と暗い部分の階調をくっきり描き、ブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームの表示でも深みのある映像を楽しめる設計だ。さらにHDCP2.2に対応し、4K配信コンテンツの視聴にも配慮している。インターフェイスはHDMI 2.0×2とDisplayPort 1.4×2を備え、パソコン、ブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機など幅広い機器と接続できる。

そのほか、AdaptiveSync(FreeSync)によって映像のティアリングを抑え、フリッカー軽減とブルーライト軽減モードで長時間利用時の目の負担を抑える。200×200mmのVESAマウントに対応し、壁掛けやアーム設置も可能だ。8W×2スピーカーとリモコンを内蔵し、メニュー操作、音量調整、入力切替を手元で行える。なお、USB-A端子は非搭載のため、USBメモリ再生のメディアプレーヤー機能は利用できない。

サイズはおよそ幅957×奥行217×高さ614mm(スタンド有)、幅957×奥行69×高さ562mm(スタンドなし)。重量はおよそ6.1kgとなる。