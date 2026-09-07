「手のひらサイズ」のCore i5ミニPC登場、Thunderbolt 4・デュアルLAN搭載で12万9800円から

パソコン工房・グッドウィルを運営するユニットコムは、「iiyama PC」ブランドから、第13世代インテル Core i5-13420Hプロセッサーを搭載した省スペース・省電力設計のミニPCを9月7日から販売開始する。手のひらサイズの小型筐体に豊富なインターフェイスを備え、家庭用からオフィスの事務端末、サイネージ端末まで幅広く活用できるという。

新製品は、モバイル向け第13世代インテル Coreプロセッサーの特長を生かした構成だ。Performance-coreとEfficient-coreを組み合わせるハイブリッド・アーキテクチャーにより、日常的なブラウジングや文書作成に加え、画像編集のようなクリエイティブ作業や軽量ゲームにも対応する設計となる。

筐体サイズはおよそ幅139.9×奥行129.9×高さ43.9mm。可動部品の露出がないため設置や移動がしやすく、限られたデスクスペースでも導入しやすい。本体はACアダプター駆動で、一般的なデスクトップPCより消費電力を抑えやすく、発熱や騒音も比較的少ない。カフェや公共施設、管理負担を抑えたいリモート環境にも向くという。

拡張性も見どころだ。前面にはUSB3.1 Type-A×2、Thunderbolt 4 Type-C×1、オーディオ入出力、SDカードリーダーを搭載し、背面にはUSB3.1 Type-A×2、Thunderbolt 4 Type-C×1、HDMI、DisplayPort、LAN（RJ45）×2、電源端子を備える。液晶テレビや複数モニターとの接続、外付けストレージとの高速転送、WEBカメラやヘッドセットなどの周辺機器接続まで幅広く対応する。

販売モデルはBTO対応で、用途に応じたカスタマイズが可能だ。標準構成の「STYLE-I1MA-134H-UHX」は129,800円で、Windows 11 Home、DDR5 8GB、500GB NVMe対応M.2 SSDを搭載する。「SOLUTION-I1MA-134H-UHPX」は154,800円で、Windows 11 Pro、DDR5 16GB、500GB NVMe対応M.2 SSDを備える。