シャープ、エントリークラスの全部入りアンドロイド「AQUOS wish6」をSIMフリーで発売

シャープは、エントリークラスのAndroidスマートフォン「AQUOS wish6」について、SIMフリーモデル（SH-M36）を9月17日以降、順次発売すると発表した。予想実売価格は5万円前後。

AQUOS wish6は、ソフトバンクから先行して8月に発表されているモデルで、スペック的にはエントリークラスながら、120Hz＆最大輝度1000ニトの液晶を搭載するほか、5000mAhの大容量バッテリー、IP69の防水防塵性能、耐衝撃を含むMIL規格準拠18項目のテストをクリアした堅牢性などを装備。さらに防犯アラートや、AIが通話内容を解析して不審な電話の可能性がある場合は注意喚起をするなど、安心して使える機能も備えたモデルだ。

主なスペックは、6.6型液晶（720×1612、120Hz対応）、MediaTek Dimensity 6300、4GBメモリー、128GBストレージ（microSD対応）、5010万画素カメラ（イン800万画素）、5000mAhバッテリー、FeliCa／NFC、指紋認証＋マスク対応の顔認証、Android 16などとなっている。ネットワーク面では、ドコモ4.5GHz帯を含む、国内4大キャリアの主要バンドをサポート。SIMスロットはnanoSIM＋eSIMとなっている。カラバリはソラ、キヌ、スミの3色。