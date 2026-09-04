ASRock搭載BTOがお買い得！ パソコン工房「怒涛の大感謝祭」が9月30日まで

ユニットコムは、パソコン工房 WEB サイトおよび全店で、ASRock製PCパーツを搭載したBTOパソコンを対象にした『ASRock 怒涛の大感謝祭』を9月30日10時59分まで開催中だ。さらにパソコン工房WEB会員またはビジネス優待会員向けには、BTOパソコンの送料無料施策もあわせて実施している。
対象となるASRockは、マザーボードをはじめとした各種パーツで高い冷却性能や耐久性、最新規格への対応力を打ち出すブランドだ。パソコン工房では、このASRock製パーツを採用したBTOパソコンを複数用意し、用途に応じて構成を選べる点が特徴となる。BTOは受注後生産方式のため、標準構成をベースにメモリやストレージなどのカスタマイズも可能だ。
セール対象モデルの一例として、ハイエンド向けの「LEVEL-M5AM-LCR99D-TGXW-ASROCK [RGB Build]」は通常価格379,800円で、Windows 11 Home [DSP版]、AMD Ryzen 9 9900X3D、Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6、DDR5 32GB、2TB NVMe対応 M.2 SSDを搭載する。ミニタワー筐体で、microATXマザーと850W 80PLUS GOLD認証電源を組み合わせた構成だ。ほかにも、通常価格279,800円の「LEVEL-M5AM-LCR98Z-RRXB-ASROCK [RGB Build]」はRyzen 7 9850X3DとRadeon RX 9060 XT 16GB GDDR6を備える。
さらに、通常価格149,800円の「LEVEL-M855-R55T-PGXB-ASROCK」も対象で、AMD Ryzen 5 5500GT、Radeon RX 9060 8GB GDDR6、DDR4-3200 8GB、500GB NVMe対応 M.2 SSDを搭載する。いずれのモデルも購入はパソコン工房 WEB サイトまたは全国の店舗から可能だ。セールは予告なく変更・終了する場合があるため、購入を検討する場合は早めの確認が重要だ。
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