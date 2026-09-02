ユニットコム、法人・個人事業主向け半期決算フェア開催　BTOパソコンなどを特価販売

ユニットコムは、ユニットコム ビジネス優待会員サイトにて「ビジネスご優待会員様限定 半期決算フェア」を9月2日から9月30日13時59分まで開催中だ。パソコン工房・グッドウィルを運営する同社が、法人・個人事業主向けにPCパーツ、周辺機器、BTOパソコンを特別価格で用意する施策だ。

今回のフェアでは、担当バイヤーが厳選したPCパーツと周辺機器に加え、業務用途を想定したおすすめBTOパソコンを多数そろえる。標準構成を基準に、用途に応じてメモリやストレージ、電源などのカスタマイズも可能となる。

注目モデルの1つは「SOLUTION-S07B-C69-UH4X」で、販売価格は99,800円だ。Windows 11 Home、インテル Celeron プロセッサー G6900、DDR5 8GB、500GB NVMe対応 M.2 SSDを搭載するスリムタイプで、グリーン購入法適合品として案内される。業務の基本用途に向く構成だ。

より高性能な用途には「SOLUTION-M08M-285-BSX」が649,800円で用意される。Windows 11 Pro [DSP版]、インテル Core Ultra 9 プロセッサー 285、NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 16GB GDDR7、DDR5 32GB、1TB NVMe対応 M.2 SSDを搭載するミニタワーで、CADやクリエイティブ、AI支援系の業務にも対応しやすい構成だ。あわせて「SOLUTION-14FH131-U5-UCSX」は204,800円で、14型WUXGA液晶とCore Ultra 5プロセッサー 325を備えるモバイル向けモデルだ。

期間中は、パソコン工房WEB会員またはビジネス優待会員を対象に、BTOパソコンと怒涛の短納期パソコンの送料無料施策も実施する。対象地区は日本全国で、沖縄・離島も含む。アウトレットパソコンと中古パソコンは対象外となる。会員登録はユニットコム ビジネスご優待会員お申込みフォームから行う。購入は会員サイト内の各商品ページから進める形だ。