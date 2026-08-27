『鬼武者 Way of the Sword』が無料でもらえる！ サイコムの対象ゲーミングPCを紹介

サイコムは8月26日、AMDが実施する「AMD ゲームがもらえるキャンペーン 2026 第2弾」に合わせ、『鬼武者 Way of the Sword』動作確認済PCの展開を開始した。対象はサイコムが販売するAMD搭載BTOパソコンで、購入対象期間は9月26日23時59分まで、エントリー期間は10月10日23時59分まで、ユーザー申請期間は10月24日23時59分までとなる。
同キャンペーンでは、AMD Ryzen 9000X3DシリーズプロセッサーまたはAMD Radeon RX 9070シリーズグラフィックス製品を購入時に搭載した対象PCを選ぶと、2026年9月4日発売予定の剣戟アクション『鬼武者 Way of the Sword』が入手できる。サイコムは、カプコンが定めた動作基準を満たし認証を受けた動作確認済PCを用意し、高いエアフローと静音性にこだわる筐体設計で、長時間プレイでも快適な環境を狙う構成だ。
おすすめモデルとしては、ミドルタワー型の「G-Master Spear 2 X870A」と、入門向けの「G-Master Velox II AMD Edition」が案内されている。前者はAMD Ryzen 7 9700X、ASRock X870 Pro-A WiFi、メモリ32GB、1TBのPCIe Gen4 SSD、Radeon RX 9060XT 16GBを搭載し、価格は313,960円だ。後者はAMD Ryzen 7 5700X、ASRock B550 Rock WiFi、メモリ16GB、1TBのPCIe Gen4 SSD、Radeon RX 9060XT 16GBを搭載し、価格は184,460円だ。いずれも掲載スペックから対象製品へアップグレードすることでキャンペーン対象となる。
キャンペーンの詳細条件はAMDのキャンペーンページで案内されている。
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