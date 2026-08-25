サイコム、RTX 50シリーズ搭載BTO購入で『CONTROL Resonant』特典配布キャンペーン開始

サイコムは8月26日、NVIDIA GeForce RTX 50シリーズ搭載ビデオカードを選んだBTOパソコン購入者を対象に、アクション・アドベンチャーRPG『CONTROL Resonant』のゲームコードを記載したクーポンカードを同梱するキャンペーンを開始した。対象となるのは、RTX 5090、5080、5070 Ti、5070搭載ビデオカードを選択した購入者で、キャンペーン期間は9月29日23時59分までだが、定数に達し次第終了するという。購入方法はサイコムの製品サイトで対象モデルを選び、注文時に該当ビデオカードをカスタマイズして購入する流れだという。

バンドルされるのは通常版『CONTROL Resonant』のゲームコードで、引換期限はGeForce Experience上で10月27日23時59分までとなる。1人につき1コードまでの制限があり、クーポンカードは製品に同梱して発送される。

合わせて、サイコムは『CONTROL Resonant』の快適なプレイを意識したカスタマイズ例も公開した。たとえば、AMD Ryzen 9000シリーズ搭載のデュアル水冷ゲーミングモデル「G-Master Hydro X870A」は、Ryzen 7 9850X3D、64GBメモリ、2TB SSD、Hydro LC Graphics GeForce RTX 5070 Ti 16GBを搭載し、価格は697,570円だ。AMD Ryzen 9000シリーズ搭載のミニタワー型ゲーミングモデル「G-Master Spear Mini B850A」は、Ryzen 7 9700XとGeForce RTX 5070 12GBを組み合わせ、価格は458,640円となる。

さらに、初めてのゲーミングPCとしても扱いやすい「G-Master Velox III Intel Edition」も案内された。Intel Core Ultra 5 250KF Plus、32GBメモリ、1TB SSD、GeForce RTX 5060 Ti 16GBを備え、価格は338,730円だ。