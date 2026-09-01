LEVEL∞、折りたたみ式スタンド搭載ゲーミングノートPC発売　RTX 5060／5050を選択可能

ユニットコムは8月31日、iiyama PC ゲーミング PC シリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」から、折りたたみ式スタンド搭載ゲーミングノートPCの販売を開始した。BTOに対応し、標準構成の販売価格は264,800円と284,700円のモデルが用意される。
新モデルの最大の特徴は、本体底面奥側に備える折りたたみ式スタンドだ。展開すると本体が手前にチルトし、キーボードの打鍵姿勢を整えられるうえ、通気口をデスク面から離して排気効率を高めやすい設計となる。長時間のゲームプレイや高負荷作業で気になる熱対策に配慮した構造だという。
搭載CPUはインテル Core Ultra 9 プロセッサー 185Hで、Pコア、Eコア、低消費電力Eコアを組み合わせたMeteor Lakeアーキテクチャを採用する。最大クロックは5.1GHz、16コア22スレッド構成で、3Dゲーム、動画編集、RAW現像、3Dレンダリングまで幅広い用途に対応する。グラフィックスはNVIDIA Blackwellアーキテクチャ採用のGeForce RTX 5060 Laptop GPUまたはGeForce RTX 5050 Laptop GPUを選べ、DLSS 4のマルチフレーム生成やレイトレーシングにも対応するのが強みだ。
15.6型の非光沢カラー液晶はフルHD表示で、最大144Hzのリフレッシュレートに対応する。これにより、映像の動きが速いゲームでも滑らかな表示が期待できるとしている。モデル例として、LEVEL-15FX250-U9-PKRXは264,800円で、Windows 11 Home、Core Ultra 9 185H、DDR5 16GB、1TB NVMe対応M.2 SSD、GeForce RTX 5050 Laptop GPUを搭載する。LEVEL-15FX167-U9-RKRXは284,700円で、同じくCore Ultra 9 185Hと1TB SSDを備えつつ、GeForce RTX 5060 Laptop GPUを採用する。
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