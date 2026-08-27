新型「LEVEL∞」発売、ハーフミラー×ピラーレス採用の高性能ゲーミングPC

ユニットコムは8月27日、iiyama PCゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」から、ハイエンドゲーミングPC「ハーフミラー仕様 LEVEL∞ R-Class RGB Build ピラーレスモデル」を発売すると発表した。価格は364,800円から594,800円までの複数構成が用意され、用途や予算に応じて選べる仕様だ

この新モデルの最大の特徴は、シャープなラインを強調したデザインとハーフミラーガラスを組み合わせたピラーレス構造にある。電源オン時はRGB LEDイルミネーションが内部パーツを鮮やかに浮かび上がらせ、電源オフ時は周囲を映し込むミラー調へと表情を変える。W字形状のサイドパネルが立体的な陰影を生み、デスク周りを存在感あるゲーミング空間へと変える。

冷却面では7基の12cmケースファンを標準搭載し、最大360mmの水冷CPUクーラーにも対応する。サイド吸気を取り入れたエアフロー設計により、高負荷なゲームプレイでも内部温度を適正に保ちやすい。さらに8基の拡張スロットと最大435mmのグラフィックスカード対応スペースを備え、将来のパーツ強化にも柔軟に対応できる構成だ。

使い勝手の面では、トップパネルにUSB Type-C端子、USB3.0 Type-A端子、オーディオ端子、電源ボタンを集約し、床置き環境でも扱いやすい。天面はマグネット式、底面はスライド式のダストフィルターを備え、清掃性にも配慮する。加えてグラフィックスカードホルダーを装備し、重量級GPUのたわみを抑えて長期運用の安定性を高める。

モデル例としては、GeForce RTX 5070搭載の「LEVEL-RW85-R97X-TKX [RGB Build]」が364,800円、AMD Radeon RX 9070 XT搭載の「LEVEL-RW85-LCR99Z-TGX [RGB Build]」が499,800円、GeForce RTX 5080搭載の「LEVEL-RW89-LC270K-VKX [RGB Build]」が594,800円となる。いずれもWindows 11 Home [DSP版]を採用し、各種カスタマイズに対応する。