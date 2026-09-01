CLIP STUDIO PAINT推奨PCが2,000円OFF！ SENSE∞限定クーポン配布

ユニットコムは、iiyama PC クリエイターPCシリーズ「SENSE∞（センス インフィニティ）」で、デジタル塗り絵コンテスト第三十七回「塗りマス！」協賛のクーポン値引きキャンペーンを実施する。対象は「CLIP STUDIO PAINT」動作検証済み推奨パソコンで、購入対象期間は8月31日から9月24日14時59分まで。クーポンコードは「CSP372000」だ。価格帯は119,700円から269,800円で、BTO対応のため用途に応じた構成変更も可能だ。
キャンペーンは、セルシスとアイビスが共催する第三十七回「塗りマス！」に協賛する形で実施する。対象モデルは特集ページ掲載の「CLIP STUDIO PAINT」動作検証済み推奨パソコンで、1回の注文につきWEBクーポンコードを1点に適用できる。クーポンは最大5回まで利用でき、ほかのWEBクーポンとの併用は不可だが、「最大2万円分還元！ 超還元プログラム」との併用は可能だ。
製品例の一つが「SENSE-M38M-285-UHX-CSP [CLIP STUDIO PAINT]」で、販売価格は269,800円だ。Windows 11 Home [DSP版]、インテル Core Ultra 9 プロセッサー 285、16GBメモリ、1TB NVMe対応M.2 SSDを搭載し、ミニタワー筐体のBTO標準構成として提供する。
もう一つの例が「SENSE-15FH112-N-UCFX-CSP [CLIP STUDIO PAINT]」で、販売価格は119,700円。こちらは15.6型フルHDノートで、インテル プロセッサー N100、16GBメモリ、500GB NVMe対応M.2 SSD、インテル UHD Graphicsを採用する。軽めの制作環境から、イラスト、マンガ、Webtoon、アニメーション制作まで、CLIP STUDIO PAINTの推奨環境を意識した選びやすい構成だ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります