CLIP STUDIO PAINT推奨PCが2,000円OFF！ SENSE∞限定クーポン配布

ユニットコムは、iiyama PC クリエイターPCシリーズ「SENSE∞（センス インフィニティ）」で、デジタル塗り絵コンテスト第三十七回「塗りマス！」協賛のクーポン値引きキャンペーンを実施する。対象は「CLIP STUDIO PAINT」動作検証済み推奨パソコンで、購入対象期間は8月31日から9月24日14時59分まで。クーポンコードは「CSP372000」だ。価格帯は119,700円から269,800円で、BTO対応のため用途に応じた構成変更も可能だ。

キャンペーンは、セルシスとアイビスが共催する第三十七回「塗りマス！」に協賛する形で実施する。対象モデルは特集ページ掲載の「CLIP STUDIO PAINT」動作検証済み推奨パソコンで、1回の注文につきWEBクーポンコードを1点に適用できる。クーポンは最大5回まで利用でき、ほかのWEBクーポンとの併用は不可だが、「最大2万円分還元！ 超還元プログラム」との併用は可能だ。

製品例の一つが「SENSE-M38M-285-UHX-CSP [CLIP STUDIO PAINT]」で、販売価格は269,800円だ。Windows 11 Home [DSP版]、インテル Core Ultra 9 プロセッサー 285、16GBメモリ、1TB NVMe対応M.2 SSDを搭載し、ミニタワー筐体のBTO標準構成として提供する。

もう一つの例が「SENSE-15FH112-N-UCFX-CSP [CLIP STUDIO PAINT]」で、販売価格は119,700円。こちらは15.6型フルHDノートで、インテル プロセッサー N100、16GBメモリ、500GB NVMe対応M.2 SSD、インテル UHD Graphicsを採用する。軽めの制作環境から、イラスト、マンガ、Webtoon、アニメーション制作まで、CLIP STUDIO PAINTの推奨環境を意識した選びやすい構成だ。