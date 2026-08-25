『ストリートファイター6』推奨PCがLEVEL∞から登場　RTX 5070搭載モデルなど3機種

ユニットコムは、iiyama PCゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」より、『ストリートファイター6』推奨パソコンを販売中だ。販売中のモデルは、カプコンが指定した検証水準に基づく動作検証を経て認証を受けた構成となる。価格は289,800円から364,800円で、BTO対応により用途に合わせたカスタマイズも可能だという。

このシリーズは、『ストリートファイター6』を快適に遊ぶための推奨環境を意識して設計されたモデルだ。BTO（Build to Order＝受注後生産方式）に対応し、メモリやストレージの増設、周辺機器の追加など、ユーザーのプレイスタイルに応じた構成変更ができるのが特徴だ。さらに、グリーン購入法適合商品として案内されており、環境配慮の観点も打ち出している。

用意されるモデルの一例として、デスクトップは「LEVEL-M8AM-R97X-RRXB-SF6」が289,800円だ。AMD Ryzen 7 9700X、AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6、DDR5 16GB、1TB NVMe対応 M.2 SSDを搭載し、ミニタワー筐体とmicroATXマザーボードを採用する。もう一つのデスクトップ「LEVEL-M88M-265F-TKXB-SF6」は364,800円で、インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265FとGeForce RTX 5070 12GB GDDR7を備え、同じくBTOカスタマイズに対応する。

ノート型としては「LEVEL-15FR172-U7P-TKPX-SF6」が359,800円で販売中だ。インテル Core Ultra 7 プロセッサー 270HX Plus、GeForce RTX 5070 Laptop GPU、15.6型フルHDの非光沢液晶を組み合わせ、持ち運びや省スペース性を重視するユーザーに向く構成だ。いずれのモデルも購入はパソコン工房の特集ページ、または各製品ページから行える。

『ストリートファイター6』は、シリーズの伝統を受け継ぐ「ファイティンググラウンド」、ストーリー重視の「ワールドツアー」、世界中のプレイヤーとつながる「バトルハブ」の3モードで構成される最新作だ。LEVEL∞の推奨パソコンは、そのゲーム体験を支えるための認証モデルとして位置づけられ、プレイ環境を整えたいユーザーにとって選択肢となる。