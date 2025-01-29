自社に合うSaaSが見つからない！を支援　ヌーラボがソフトウェア開発サービス「Nulab Craft」を開始

ヌーラボは、固有の業務プロセスや事業モデルを持つ企業向けに、業務課題を解決するソフトウェアを個別開発するサービス「Nulab Craft（ヌーラボ クラフト）」を2026年8月25日より開始した。既製ソフトウェアでは対応が難しい特殊な業務を支援するもので、今後、正式な事業化を目指していくという。

ヌーラボはこれまで、プロジェクト・タスク管理ツール「Backlog」をはじめ、業種や規模を問わない業務課題に対応するプロダクトを展開してきた。一方で、こうした汎用プロダクトでは、事業モデルや業界特性に根差した固有の業務には、対応しきれないケースが存在したのが実態だという。こうした業務では、手作業による補完や個別管理が必要となり、結果、属人化が進み、ナレッジの蓄積・活用が進まない。

「Nulab Craft」はこのような領域に支援を広げるサービスで、ヌーラボの自社プロダクトの開発・運用で培った技術と知見を活かし、企業の継続的な運用や業務改善を可能にする基盤構築をサポートする。顧客ごとの業務内容や課題、既存システム、運用上の制約を分析した上で、最適なソフトウェアを個別設計する。

ヌーラボは、想定される開発例として、以下を挙げている。

・企業独自の承認・検査フローを管理するシステム

・独自の計算方法や管理ルールに対応するシステム

・既存の基幹システムや設備と連携する業務システム