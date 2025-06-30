「情報はすべてBacklogにある」状態をつくりナレッジ活用の基盤にも
東急、会員250万人のポイント基盤刷新プロジェクト 合意形成の舞台裏にBacklog
ヌーラボは、東急における、プロジェクト・タスク管理ツール「Backlog」の事例を公開した。同社では20年ぶりとなる「TOKYU POINT」のシステム刷新プロジェクトにBacklogを導入。チーム総数150名という大規模プロジェクトの進捗を可視化して、円滑な合意形成を実現している。
一度は頓挫した大規模システムの刷新に着手
鉄道から不動産、生活サービス、ホテル・リゾートまで、幅広い事業を手掛ける東急グループ。
同グループは2023年、会員数約250万人を擁する共通ポイントサービス「TOKYU POINT」のシステム刷新を決断。モバイルアプリと会員サイトを対象としたこの大規模開発では、今後の機動力を高めるべく「内製」という選択がとられた。
約20年ぶりとなる刷新において、最大の壁は「関係者の多さ」だった。関連システムは20にも及び、複数のグループ会社から総勢150名のメンバーが参画。フラットな企業文化ゆえに、要件調整や合意形成に多くの工数を要する。かつて様々な理由でシステム刷新が頓挫した際にも、メールやExcelでのプロジェクト管理が上手くいかなかった苦い経験もあった。
こうした中、システム部門でもビジネス部門でも使いやすい設計を評価して、既存プロジェクトでも利用実績があったBacklogの導入に至っている。
「情報はすべてBacklogにある」状態をつくる
同プロジェクトでのBacklogの取り組みは以下の通りだ。
■運用ルールとテンプレートの活用で共通認識を形成
グループをまたぐ150名のメンバーへBacklogを浸透させるべく、運用ルールの周知から始めている。課題の作成から更新、完了までのルールをドキュメントで明文化。さらに、課題テンプレートで、「期限日の設定理由」や「課題の完了条件」が記載されるよう設計し、「締め切りの温度感」が伝わるよう工夫している。
■意思決定プロセスの可視化で合意形成を促進
会議体の運営にもBacklogを活用した。アジェンダを事前に登録し、各議題の関連資料を紐づけ、Backlogを見ながらタスクの確認や議論が完結できる体制を構築。プロジェクトの情報が「すべてBacklogにある」という状態ができた結果、業務のルーティンに自然とBacklogが組み込まれていった。
決定事項だけではなく、そこに至るまでの経緯や背景も記録されるため、「なぜその判断に至ったのか」を誰もが追え、認識のずれも発生しづらい。口頭での依頼にとどめずBacklogに記録する運用が定着して、部門やグループ間においても円滑な合意形成が可能になった。
■リリース後の運用フェーズも支える基盤に
2026年2月、新システムは無事リリースを迎え、運用フェーズにおいてもBacklogが継続利用されている。重要度の高いシステムアラートが自動で起票される仕組みが構築され、顧客からの問い合わせも現場で検知された不具合もBacklogに集約。タスク漏れを防ぐと共に、世代をまたいでナレッジが継承される基盤を確立している。
「証跡を残す文化」が醸成され、ナレッジ活用の基盤に
このようなBacklogによる情報の可視化によって、タスク漏れやリスクの早期発見が容易になり、メンバー同士が論点を整理しながら対話をする「証跡を残す文化」が根付きつつあるという。そして、プロジェクトの全工程が蓄積されることで、ナレッジの共有も容易となり、引継ぎ業務もスムーズになった。
東急では、「『Backlog AIアシスタント』の活用も視野に入れ、チーム全体の自律的なアクションをより一層加速させていきたい」と今後の展望をコメントしている。
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