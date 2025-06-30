工場DX発で800ユーザーに広がったBacklog活用　オンワードHDが社内外の情報基盤に

ヌーラボは、オンワードホールディングスにおける、プロジェクト・タスク管理ツール「Backlog」の事例を公開した。オンワードグループでは当初、海外工場のDXプロジェクトにおける進行管理ツールとしてBacklogを導入。現在は、グループ・社外パートナー横断の約800ユーザーの情報基盤として活用されている。

オンワードホールディングスは、オンワード樫山やオンワードパーソナルスタイルなど、複数の事業会社を擁する持株会社である。

Backlogの導入のきっかけは、オンワードパーソナルスタイルが手掛けるオーダースーツの新ブランド「KASHIYAMA」の立ち上げだった。多様な注文を正確かつスピーディーに対応すべく、紙ベースの受注管理からの脱却を目指し、「中国・大連工場のスマートファクトリー化プロジェクト（以下大連プロジェクト）」が始動した。

しかし、建設会社やITベンダー、コンサルタント、現地スタッフなど、多国籍・多職種の関係者が連携する中で、メール中心のやり取りによる情報の分散が課題になった。そこで、プロジェクトの進行管理を一元化するツールとして選ばれたのがBacklogだ。

プロジェクトおよびその後のBacklogの活用状況は以下の通り。

■タスク管理から決定事項までを集約、今では約800ユーザーの情報基盤に

タスク管理に加えて、決定事項や運用ポリシーをBacklog上でドキュメントとしてまとめ、社内外の関係者が同じ場所で最新状況を追える環境を整備。個人の記憶やメールに頼らず、プロジェクト全体のノウハウを蓄積できている。

また、担当者の指定やメンションによって責任の所在が明確になり、タスクの放置や「言った・言わない」問題、属人的な管理が減ったという。こうした大連プロジェクトでの運用を基に、グループ会社や社外パートナーにも活用が広がり、現在では約800ユーザーの情報基盤として定着している。

■ガントチャートで進捗を可視化、遠隔でのプロジェクト推進を実現

大連プロジェクトの進捗管理には、ガントチャート機能を活用。課題の登録・変更に連動して、最新のスケジュールが可視化され、Excelでの管理も不要になった。条件を絞り込んだガントチャートも共有でき、遠隔地の相手でも同じ画面を見ながら進捗を追え、抜け漏れがなくなったという。

以前は「現地に行ったほうが早い」となりがちだった確認もオンラインで進められるようになり、出張削減にもつながっている。

■Nulab Passの監査ログ機能でセキュリティを担保

情報漏洩対策とアカウント管理の強化に向け、ヌーラボサービス専用のセキュリティ・アカウント管理サービス「Nulab Pass」も導入。会社が管理する端末・アカウントからのみBacklogにアクセスできるようにし、約800ユーザーの規模でも「誰が、いつ、何をしたか」を監査ログでたどれる状態を整えている。

今後オンワードグループは、「Backlog AIアシスタント」を活用して、蓄積された課題やドキュメントの検索、議論の経緯の整理などを効率化していく予定だ。