Mac StuioもM5 Max／M5 Ultra搭載でリニューアル 256GBメモリ＋16GB SSDで325万円！ 512GBメモリも10月に復活
2026年08月25日 23時50分更新
M6／M5 Pro搭載のMac miniとともに、よりパフォーマンスを求めるユーザー向けのMac StudioもM5 Max／M5 Ultraを搭載してリニューアルしている。こちらもすでに予約受付が開始されており、発売は9月22日。
Mac StudioもM5 Max／M5 Ultra搭載でリニューアル
M5 Ultraは標準で95万円、最高スペックでは325万円！
「新世界の怪物。」とアップルが呼称しているように、その性能も、ついでに価格も異次元と言っていいレベル。M5 Maxモデルはユニファイドメモリは標準で32GBで41万9800円から（SSDは512GB）。
M5 Ultraモデルはさらに標準でメモリ96GB、SSD 1TBというウルトラなスペックで94万9800円。36コアCPU／80コアGPU（通常は30コアCPU／64コアGPU）に256GBメモリ、16TB SSDという現時点で最高の仕様を選択すると、なんとビックリの325万3800円となる。
とは言え、これが最高スペックとして自慢できる期間は長くない。M3 Ultraモデルにはあったもの今春に消滅していた、512GBオプションが10月下旬に復活するとのこと！ こちらはおそらく400万円級になるだろう。半導体価格高騰も続いているとは言え、なんともすさまじい話である！
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