突然登場のM6搭載の「Mac mini」、AI性能は最大4倍アップ＆2.5GbEを標準サポート

アップルは25日、M6とM5 Proを搭載したMac mini新モデルを発表した。すでに予約受付を開始しており、販売開始は9月22日（火）。Mac miniは2024年10月に12.7×12.7cmという手のひらサイズへと大幅に小型化されて登場。今回はそれ以来のリニューアルとなる。

初のM6搭載MacはMac mini AI性能はM4との比較で4倍以上

有線LANは標準で2.5GbE対応に

ローカルAIとの相性の良さから品薄傾向が続いているMac miniに、ついに新モデルが登場した。初となるM6を搭載したMac miniはデュアル16コアNeural Engineにより、AI性能が大幅に向上。LLMプロンプト処理で、M1搭載Mac miniと比較して最大13.5倍、M4搭載モデルと比較しても最大4.8倍の性能を発揮する。

CPU／GPUの性能もアピールされており、Excelのスプレッドシートの計算でも、M1と比較して最大2.3倍、M4との比較で最大1.5倍、「サイバーパンク2077 アルティメットエディション」でレイトレをオンにした場合のパフォーマンスがM4と比較して最大2倍としている。

M6搭載モデルはメモリは標準で16GBで、最大で32GB（帯域幅は最大170GB/s）。16GB＋256GBの組み合わせで14万9800円、32GB＋1TBの組み合わせで31万1800円など。

よりパワフルなM5 Pro搭載モデルも登場した。最大18コアのCPUと最大20コアのGPUを搭載し、ユニファイドメモリは最大64GB、307GB/sのメモリ帯域幅を持つことで、より大規模なローカルAIモデルの動作や動画編集などでその性能を発揮する。

M5 Pro搭載モデルは、15コアCPU／16コアGPUか18コアCPU／20コアGPUかの選択があり（後者は＋3万6000円）。メモリは標準で24GB。15コアCPU＋24GB＋512GBの組み合わせで29万9800円、18コアCPU＋64GB＋1TBで56万9800円など。

両モデルの背面にはThunderbolt 5ポートが3つ（M6搭載モデルはThunderbolt 4×3）にHDMI、そして標準の有線LANは2.5GbEにアップグレード（10GbEへの変更も可能）。無線LANについてもWi-Fi 7になっている。また、USB-C経由でのGenlockをサポート。ディスプレーとiPhone 17 Proのカメラなどで正確な同期が可能になっている。