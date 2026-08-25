突然登場のM6搭載の「Mac mini」、AI性能は最大4倍アップ＆2.5GbEを標準サポート

アップルは25日、M6とM5 Proを搭載したMac mini新モデルを発表した。すでに予約受付を開始しており、販売開始は9月22日（火）。Mac miniは2024年10月に12.7×12.7cmという手のひらサイズへと大幅に小型化されて登場。今回はそれ以来のリニューアルとなる。
初のM6搭載MacはMac mini AI性能はM4との比較で4倍以上
有線LANは標準で2.5GbE対応に
ローカルAIとの相性の良さから品薄傾向が続いているMac miniに、ついに新モデルが登場した。初となるM6を搭載したMac miniはデュアル16コアNeural Engineにより、AI性能が大幅に向上。LLMプロンプト処理で、M1搭載Mac miniと比較して最大13.5倍、M4搭載モデルと比較しても最大4.8倍の性能を発揮する。
CPU／GPUの性能もアピールされており、Excelのスプレッドシートの計算でも、M1と比較して最大2.3倍、M4との比較で最大1.5倍、「サイバーパンク2077 アルティメットエディション」でレイトレをオンにした場合のパフォーマンスがM4と比較して最大2倍としている。
M6搭載モデルはメモリは標準で16GBで、最大で32GB（帯域幅は最大170GB/s）。16GB＋256GBの組み合わせで14万9800円、32GB＋1TBの組み合わせで31万1800円など。
よりパワフルなM5 Pro搭載モデルも登場した。最大18コアのCPUと最大20コアのGPUを搭載し、ユニファイドメモリは最大64GB、307GB/sのメモリ帯域幅を持つことで、より大規模なローカルAIモデルの動作や動画編集などでその性能を発揮する。
M5 Pro搭載モデルは、15コアCPU／16コアGPUか18コアCPU／20コアGPUかの選択があり（後者は＋3万6000円）。メモリは標準で24GB。15コアCPU＋24GB＋512GBの組み合わせで29万9800円、18コアCPU＋64GB＋1TBで56万9800円など。
両モデルの背面にはThunderbolt 5ポートが3つ（M6搭載モデルはThunderbolt 4×3）にHDMI、そして標準の有線LANは2.5GbEにアップグレード（10GbEへの変更も可能）。無線LANについてもWi-Fi 7になっている。また、USB-C経由でのGenlockをサポート。ディスプレーとiPhone 17 Proのカメラなどで正確な同期が可能になっている。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります