【入場無料】サイコムが「ストリートファイター6」対戦会を上野で開催！ 9月23日のイベント情報

サイコムは、9月23日に東京都台東区上野のeスポーツ施設「esports Style UENO」で、参加無料の対戦会・体験イベント「START NEW GAME #01 Presented by Sycom」を開催する。開催時間は12時から18時30分までで、会場は東京都台東区上野2-7-7 上野HSビル3Fとなる。『ストリートファイター6』を軸に、対戦と体験を同時に楽しめる催しとして企画されたという。

イベントの主な見どころは、来場者同士が自由に対戦できるフリー対戦会と、エクストリームバトルモードを用いたランダム2on2だ。ランダム2on2は14時から16時まで実施され、最大64名、32チームまで参加できる規模となる。勝利チームには景品が用意されるほか、@Sycom所属選手のおらりん、ざぶとん、ピーポーくん、今井翔太、せいちと外部ゲストが参加する予定だ。

会場内にはSycomブースも設置され、『ストリートファイター6』の体験コーナーに加え、最新ゲーミングPCの展示と試遊体験が用意される。対戦ゲームに必要な高い処理性能や安定した動作を、実機で確認できる点が特徴となる。

なお、エクストリームバトルモードを用いたランダム2on2は直接会場での参加申し込みとなるため、参加を希望する場合は当日の案内に従う必要がある。司会進行はコミュニティキャスターのなぎぷろ、Xアカウントは@nag1puroとなる。