ゲーミングPCが最大12万9000円引き　パソコンショップSEVENが24時間限定セール

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、8月21日に「2026/8/21 24時間限定セール」を実施する。セール期間は8月21日0:00から8月21日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に、最大129,000円オフの特価を用意する。購入は各商品ページ、またはセール特設ページから行える。

注目商品のひとつが「ZEFT Z55GA」だ。Windows 11 Pro 64ビット版、Intel Core Ultra7-265F、GeForce RTX 5090、32GB DDR5メモリ、1TB SSDを搭載し、Antec P20C ブラックケースと1300W 80Plus Platinum電源を採用する高性能機だ。通常価格1,228,800円（税抜）から129,000円オフの1,099,800円（税抜）で、送料無料となる。

ほかにも「ZEFT Z57R」は、Intel Core Ultra5-245KFとGeForce RTX 5060 Ti 16GBを組み合わせたモデルだ。32GB DDR5メモリ、1TB SSD、CoolerMaster MasterFrame 600 Blackケース、650W 80Plus Bronze電源を備え、通常433,800円（税抜）から44,000円オフの389,800円（税抜）で販売する。「ZEFT R60TK」は、AMD Ryzen 7 9700XとGeForce RTX 5080、32GB DDR5メモリ、1TB SSDを搭載し、通常666,800円（税抜）から67,000円オフの599,800円（税抜）となる。

今回のセール対象は全10商品で、いずれも送料無料だ。高性能GPUを備えたハイエンド機から、バランス重視の構成までそろい、用途に応じて選びやすい内容となる。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。