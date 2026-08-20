4K×50インチの大画面モニター登場　JAPANNEXT「JN-eV50U」発売

JAPANNEXTは、50インチVAパネル搭載の大型4K液晶モニター「JN-eV50U」を8月20日に発売する。直販価格は49,980円で、ECサイト限定販売となる。あわせて3年保証モデル「JN-eV50U-H3」は52,480円、5年保証モデル「JN-eV50U-H5」は54,980円で同日発売する。

JN-eV50Uは、3840×2160ドットの4K解像度に対応し、フルHDの約4倍にあたる表示領域を確保する。50インチの大画面により、広い会議室でのプレゼンテーションやサイネージ用途、映画鑑賞などでも存在感を発揮する設計だ。高画質VAパネルと6000:1の高コントラスト比により、黒の締まりと映像のメリハリを重視した表示を実現する。

映像面ではHDRに対応し、明るい部分と暗い部分の階調をより自然に描写する。HDCP2.2にも対応しており、4K配信動画の視聴にも配慮した仕様となっている。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを抑え、滑らかな映像表現を狙う。さらに、フリッカー軽減とブルーライト軽減モードを備え、長時間利用時の目の負担にも配慮する。

接続端子はHDMI 2.0×2とDisplayPort 1.2×2を搭載し、パソコンのほか、HDMI対応のブルーレイディスクプレーヤーや家庭用ゲーム機との接続もしやすい。USB-A端子は搭載していないため、USBメモリ再生のメディアプレーヤー機能には対応しない。200×200mmのVESAマウント対応で壁掛けやスタンド設置も可能。2W×2のスピーカーとリモコンも付属し、サイズはおよそ幅1111×奥行238×高さ713mm、重量はおよそ7.8kgとなる。