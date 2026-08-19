ファミマがブックオフの“買取窓口”に　本やスマホを近所で売れる

ファミリーマートは8月19日、ブックオフコーポレーションと連携した「ファミマでかんたん！ブックオフ買取」を8月25日から全国約1万6000店舗で始めると発表した。

利用したいときは、専用サイトから申し込み、売りたいものを箱詰めして最寄りのファミリーマートへ持ち込む。事前の写真撮影や商品の詳しい状態説明は不要で、店舗からヤマト運輸の仕組みを使って発送する。

到着した商品はブックオフが査定し、発送から1～2週間程度で指定口座へ入金する。買い取った商品は主にブックオフ公式オンラインストアで販売する。

買取対象になるのは、本やCD、DVDに加えて、ゲーム、衣類、バッグ、腕時計、家電、スマートフォン、トレーディングカード、フィギュア、スポーツ用品、楽器など。

店舗での発送はマルチコピー機または「ファミロッカー」を利用する。二次元コードや発送番号を入力して手続きを進め、荷物をレジまたはロッカーから預ける仕組みだ。

開始記念として、8月25日から11月30日までに1000円以上の買取が成立した利用者へ、FamiPayギフトコード100円分をプレゼントする。