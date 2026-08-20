LEVEL∞、VRChat推奨スペックPC発売　RTX 5070〜5080搭載の3モデル

パソコン工房・グッドウィルを運営するユニットコムは、iiyama PCゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」から、VRChat推奨スペックPCを8月20日に発売する。価格は404,800円から579,800円までの3モデルで、VRChatをデスクトップモードからVRモードまで快適に楽しめる構成だという。購入はパソコン工房の特集ページおよび各製品ページから行える。
今回のラインアップは、VRChatをより滑らかに動作させることを意識した推奨スペックPCだ。BTO(Build to Order＝受注後生産方式)に対応し、用途に応じたカスタマイズも可能となる。いずれもWindows 11 Home [DSP版]を搭載し、AMD Ryzen 7 9800X3DまたはRyzen 7 7800X3D、Ryzen 9 9950X3Dと、GeForce RTX 5070、RTX 5070 Ti、RTX 5080を組み合わせた高性能構成だ。
最上位の「LEVEL-R785-LCR99Z-VKX-VRChat」は579,800円で、Ryzen 9 9950X3D、DDR5 32GB、1TB NVMe対応 M.2 SSD、GeForce RTX 5080 16GB GDDR7、1000W 80PLUS PLATINUM認証電源を備える。中位モデルの「LEVEL-M8AM-LCR98D-UKXB-VRChat」は484,800円で、Ryzen 7 9800X3DとGeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7、DDR5 32GB、850W 80PLUS GOLD認証電源を搭載する。下位モデルの「LEVEL-R7B6-LCR78D-TKX-VRChat」は404,800円で、Ryzen 7 7800X3DとGeForce RTX 5070 12GB GDDR7、DDR5 16GB、1TB SSDを採用する。
いずれのモデルも光学ドライブは非搭載で、ミニタワーまたはミドルタワー筐体を採用する。サイズは各構成で異なるが、標準スペック時の測定を前提にグリーン購入法適合商品として案内されている。VRChatは、アバターを介した会話やワールド散策、イベント参加などを楽しめるソーシャルVRプラットフォームで、PC単体でも遊べるほか、Meta QuestやSteamVRなど複数環境に対応する。今回の推奨PCは、こうした幅広い遊び方に応える製品だ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります