RTX 5090 Founders Edition搭載PCを予約受付　認定再生メモリ採用でコストを抑えた新モデル登場

ユニットコムは、NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Editionを搭載した新モデルの予約販売を8月20日に開始した。対象は全国のパソコン工房店舗、法人営業部、WEB通販サイトで、価格は749,800円の「LEVEL-M855-R57X-XKXB-Limited Edition [Memory Re]」をはじめ、同日より予約受付となるGeForce RTX 5090 Founders Edition搭載モデル群だという。

新モデルの大きな特徴は、品質検査と動作検証を通過した「認定再生メモリ」を採用する点にある。CPUやグラフィックスカード、ストレージなどの主要構成は新品パーツを使いながら、メモリ部分に認定再生品を組み合わせることで、性能とコストのバランスを高めた構成だ。ベースモデルのLEVEL-M855-R57X-XKXB-Limited Edition [Memory Re]は、Windows 11 Home、AMD Ryzen 7 5700X、DDR4-3200 16GBの認定再生メモリ、SSD 500GB、GeForce RTX 5090 Founders Edition、B550マザーボードを備える。

GeForce RTX 5090 Founders Editionは、NVIDIAがチップから基板、クーラーまで設計した数量限定のグラフィックスカードだ。Double Flow Through設計により、従来構成比で2倍のエアフローを実現するとされ、AI活用、クリエイティブ用途、ハイエンドゲーミングのような高負荷処理に対応する。見た目と性能の両立を重視した特別感のあるモデルという位置づけだ。

さらに、GeForce RTX 5090またはRTX 5080搭載の指定モデル購入者を対象に、最大18,000円分相当の還元を受けられる会員限定プログラムも実施中だ。加えて、保証サービス加入で最大2万円分相当の還元を受けられる「最大2万円分還元 超還元プログラム」も展開しており、BTOカスタマイズや1年間保証、延長3年・4年保証、月額会員サービス「プラチナITパスポート」への加入も選べる。