RTX 5070・RTX 5080搭載ゲーミングPCがお買い得　最大9万円オフセール

セブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENで8月20日に「2026/8/20 24時間限定セール」を実施する。セール期間は8月20日0:00から8月20日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大90,000円オフとなる。対象は全10商品で、購入はセール特設ページおよび各製品ページから行える。
注目商品は、Core Ultra 7 265KFとGeForce RTX 5080を搭載する「ZEFT Z55HS」だ。Windows 11 Pro 64ビット版、64GB DDR5メモリ、2TB SSD、Z890チップセット、850W 80Plus Gold電源を備え、通常789,800円（税抜）から90,000円オフの699,800円（税抜）となる。送料無料で、ハイエンド環境を狙うゲーマーやクリエイター向けの構成だ。
そのほか、Core Ultra 7 265KFとGeForce RTX 5070を組み合わせた「ZEFT Z59E」は、32GB DDR5メモリと1TB SSDを搭載し、通常469,800円（税抜）から45,000円オフの424,800円（税抜）だ。AMD Ryzen 7 9800X3DとGeForce RTX 5070を採用する「ZEFT R60SO」は、64GB DDR5メモリと1TB SSDを備え、通常585,800円（税抜）から57,000円オフの528,800円（税抜）となる。いずれも送料無料で、性能重視のBTOパソコンを選びやすい内容だ。
セール特設ページでは、各モデルの詳細仕様や購入ページへそのまま進める構成になっている。BTOパソコンは、用途に合わせてCPU、GPU、メモリ、ストレージなどを選びやすいのが強みで、今回の24時間限定セールは、その中でも高性能機を狙う好機となる。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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