Instagram、自傷関連検索を親に通知　日本導入で問われる安全とプライバシー

Metaは8月13日、Instagramで10代の利用者が短期間に自殺や自傷行為に関連する言葉を繰り返し検索しようとした場合、ペアレンタルコントロールを利用する保護者へ通知する機能を日本でも提供すると発表した。

対象になるのは、自殺や自傷行為を助長する表現、自分を傷つけたい意図を示す表現、「自殺」「自傷」といった言葉の検索だ。1回ではなく、短期間に複数回検索を試みた場合に通知する。具体的な回数や期間は公表していない。

Instagramのアプリ内に加え、メール、SMS、WhatsAppでも通知が届く。通知を開くと、子どもが自殺や自傷に関連する言葉を繰り返し検索しようとしたことが示され、会話の仕方などを案内する専門家の助言などを確認できる。