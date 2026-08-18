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渋谷に最新ガジェットのショールーム「&count（エンカウント）」をFastlaneがオープン

2026年08月19日 00時01分更新

文● みやのプロ（@E_Minazou）編集● ASCII

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　Fastlane Japanは、世界中の最先端テクノロジー製品を実際に手に取って体験できる新しいオフライン空間「&count（エンカウント）」を8月20日に東京・渋谷でオープンする。

「&count（エンカウント）」オープン

　本施設は、最新技術に興味のあるすべての人がトレンドに触れられる場所であると同時に、ユーザーやメディア、クリエイター、メーカーが交差する新たなコミュニティ拠点を目指している。利用については完全予約制を採用しており、入場料は無料である。

「&count（エンカウント）」オープン

この奥のガラス扉の奥にエレベーターがあります

　「&count」の大きな見どころは、その運営体制と体験の質にある。店長およびキュレーターには、週刊アスキーやEngadget日本版などで編集長を歴任し、「スマホ」という略称の考案者としても知られる矢崎飛鳥（ACCN）氏が就任。メディア運営やハードウェア開発で豊富な実績を持つ同氏の審美眼により、質の高いプロダクトが厳選されている。

「&count（エンカウント）」オープン

AIグラスにエアギター(?)も使えます

　エンタテインメントとしての体験内容は、単なる製品展示の枠を超えている。店内の展示製品はすべて実際に手に取って試すことが可能で、写真や動画の撮影も歓迎されている。自分のペースでじっくりとテクノロジーを堪能できる環境が整えられているのが特徴だ。

「&count（エンカウント）」オープン

　また、日本未上陸のレアな製品や発売前のプロトタイプ（試作機）をいち早く体験できる機会も提供される。来場者のリアルな感想を開発現場へフィードバックする仕組みもあり、未来の製品づくりに立ち会えるような体験が味わえる。

「&count（エンカウント）」オープン

　さらに、予約制で専門スタッフによる詳細な製品解説を受けられるほか、店内には無料Wi-Fiや電源を備えたフリースペースも完備されている。

「&count（エンカウント）」オープン

3Dプリンターやレーザー刻印機も利用可能です

　Fastlaneの取り扱いブランドだけではなく、最新のAIデバイスやウェアラブル端末、スマート家電など、Nothing、REDMAGIC、Xreal、Timekettleをはじめとする30以上のブランドが名を連ねており、ガジェットファンにとって刺激的な空間となっている。

■主な出展メーカー（アルファベット順）
angrymiao、Aulumu、Beneunder、Blackshark、Coros、Elegoo、Formovie、GameSir、Hollyland、Hypershell、INMO、Laifen、Liberlive、Libernovo、LIBRIDS、LOOI、Monokaro、Nothing、nubia、Of hunger、orulink、Picpak、Plaud、REDMAGIC、RingConn、Rokid、Sharge、Snapmaker、Timekettle、Xbrew、Xreal、xTool

■ 施設概要・アクセス
施設名：&count（エンカウント）
所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-7-2 VORT渋谷 east II 3F
グランドオープン日：2026年8月20日（木）
営業時間：11:00〜19:00
定休日：火曜日・水曜日・祝日（土日と重なる祝日は営業）
ご利用方法： 完全予約制（無料）下記サイトから予約

「&count（エンカウント）」オープン

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