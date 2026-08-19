Suicaで新幹線改札をタッチすると「3時間使い放題」　povoがキャンペーン

KDDI、KDDI Digital Life、東日本旅客鉄道（JR東日本）は8月18日、「新幹線e チケットサービス」で新幹線に乗車したpovo2.0ユーザーに「データ使い放題（3 時間）」を無料適用するキャンペーンを公表した。期間は2026年9月18日から12月17日まで。
対象ユーザーは、期間中に「えきねっと」で新幹線eチケットサービスの対象商品を購入し、同商品に紐付けたSuica／モバイルSuicaで当該列車を利用したpovo2.0契約者。
特典の「データ使い放題（3 時間）」は、紐付けたSuica／モバイルSuicaが新幹線改札を通過してから10分程度で、事前に連携したpovo2.0アカウントに自動適用される仕組みだ。
北海道・東北・秋田・山形・上越・北陸の各新幹線で、JR東日本管内の新幹線駅から出発するケースが対象。JR北海道／JR西日本管内（新青森〜新函館北斗間／上越妙高〜敦賀間）のみの利用は対象外となるため気を付けたい。
新幹線は一般に3時間前後の乗車が多いとされており、データ使い放題（3時間）は相性バッチリの特典といえそうだ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります