Suicaで新幹線改札をタッチすると「3時間使い放題」　povoがキャンペーン

KDDI、KDDI Digital Life、東日本旅客鉄道（JR東日本）は8月18日、「新幹線e チケットサービス」で新幹線に乗車したpovo2.0ユーザーに「データ使い放題（3 時間）」を無料適用するキャンペーンを公表した。期間は2026年9月18日から12月17日まで。

対象ユーザーは、期間中に「えきねっと」で新幹線eチケットサービスの対象商品を購入し、同商品に紐付けたSuica／モバイルSuicaで当該列車を利用したpovo2.0契約者。

特典の「データ使い放題（3 時間）」は、紐付けたSuica／モバイルSuicaが新幹線改札を通過してから10分程度で、事前に連携したpovo2.0アカウントに自動適用される仕組みだ。

北海道・東北・秋田・山形・上越・北陸の各新幹線で、JR東日本管内の新幹線駅から出発するケースが対象。JR北海道／JR西日本管内（新青森〜新函館北斗間／上越妙高〜敦賀間）のみの利用は対象外となるため気を付けたい。