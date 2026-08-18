ドコモ・バイクシェア障害、利用料金を原則返金　停止の原因も明らかに

ドコモ・バイクシェアは8月18日、8月上旬に発生したシステム障害の原因と返金対応を公表した。8月1日の新システム切り替え後に貸出・返却できない不具合が発生し、4日午後2時30分ごろに全国でサービスを停止した。13日までに全エリアで再開した。
原因は、新システムの処理能力不足だった。利用が集中した際に一部データを処理しきれず、貸出・返却処理やアプリ表示が正常に完了しなかったという。
8月1～2日には一部ポートが表示されない、利用履歴を確認できない、返却処理や料金プランが正常に反映されない問題が発生した。3日午前7時ごろから利用が集中すると影響が拡大し、多くの利用者が貸出・返却できない状態となった。
同社は5日に原因を特定して改修版を投入し、段階的にサービスを再開した。再発防止策として、サーバーへのアクセス方法の見直しや監視体制の強化を進めるとしている。
対象期間中の利用料金は原則として自動で返金する。都度利用は全額、月額・法人会員は日割り分、1日パスなどは全額が対象となる。返金は8月下旬から始め、9月末までに完了する予定だ。
なお、コンビニパスや一部法人会員、横浜の一部共同ポートは引き続き利用できない。
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