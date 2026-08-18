住宅ローンで最大15万ポイント　楽天、フラット35利用者に大型還元

住宅ローンを借りるだけで、最大15万ポイント。
楽天グループは8月18日、住宅金融支援機構と連携し、同機構が10月1日に開始する新サービス「フラットすまい・るポイント」を通じて、【フラット35】利用者に楽天ポイントを進呈すると発表した。借入額に応じて2000～15万ポイントを付与し、借入れ後に子どもが生まれた場合はさらに2万ポイントを進呈する。
2026年10月1日以降に【フラット35】の買取型または保証型を借り入れた利用者が対象。【フラット20】と【フラット50】も対象で、借換えも含まれる。
中心となるのは、借入額に応じて2000～15万ポイントを進呈する「ご利用ありがとう特典」。利用者が申請サイトから手続きし、住宅金融支援機構が条件を確認したうえでポイントを付与する。
10月1日以降に【フラット35】を借り、その後に子どもが生まれた場合は「お子さまご誕生特典」として2万ポイントを進呈する。アンケート回答者向けのポイント特典も用意する。
最大15万ポイントという大きな還元額が、今後フラット35を選ぶ際の新たな比較材料になりそうだ。
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