楽天モバイル、Nothing Phone (3)を最大3万円値下げ　MNPなら5万5990円から

楽天モバイルは8月18日、Nothing「Phone (3)」の販売価格を改定した。256GBモデルが9万5990円（2万3910円値下げ）、512GBモデルが10万8900円（3万円値下げ）。従来価格は11万9900円、13万8900円だったため、約2割の値下げだ。
他社から電話番号を引き継いで「Rakuten最強プラン」または「Rakuten最強U-NEXT」を契約し、一括払いまたは24回払いで購入すると、最大4万円引きになる。これにより256GBモデルは5万5990円、512GBモデルは6万8900円で購入可能だ。
48回払いの「楽天モバイル買い替え超トクプログラム」も条件を改定した。他社からの乗り換えでプログラムを利用し、25ヵ月目に端末を返却する場合、256GBモデルは月額890円、512GBモデルは月額1290円となる。ただし、25ヵ月目の返却が前提で、返却時には3300円の事務手数料がかかる。端末の状態によっては2万2000円の故障費用が必要になる場合もある。
通常価格の値下げだけでも大きいが、MNPを組み合わせることでさらに値下げ幅は広がる。Nothingの上位モデルを狙っていたユーザーにとっては選択肢になりそうだ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります