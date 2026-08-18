楽天モバイル、Nothing Phone (3)を最大3万円値下げ　MNPなら5万5990円から

楽天モバイルは8月18日、Nothing「Phone (3)」の販売価格を改定した。256GBモデルが9万5990円（2万3910円値下げ）、512GBモデルが10万8900円（3万円値下げ）。従来価格は11万9900円、13万8900円だったため、約2割の値下げだ。

他社から電話番号を引き継いで「Rakuten最強プラン」または「Rakuten最強U-NEXT」を契約し、一括払いまたは24回払いで購入すると、最大4万円引きになる。これにより256GBモデルは5万5990円、512GBモデルは6万8900円で購入可能だ。

48回払いの「楽天モバイル買い替え超トクプログラム」も条件を改定した。他社からの乗り換えでプログラムを利用し、25ヵ月目に端末を返却する場合、256GBモデルは月額890円、512GBモデルは月額1290円となる。ただし、25ヵ月目の返却が前提で、返却時には3300円の事務手数料がかかる。端末の状態によっては2万2000円の故障費用が必要になる場合もある。

通常価格の値下げだけでも大きいが、MNPを組み合わせることでさらに値下げ幅は広がる。Nothingの上位モデルを狙っていたユーザーにとっては選択肢になりそうだ。