最新ゲーミングPC・デスクトップPCが最大6万3000円引き、24時間限定セール

パソコンショップSEVENを運営するセブンアールジャパンは、8月19日に「2026/8/19 24時間限定セール」を実施する。セール期間は8月19日0:00から8月19日23:59までだ。販売場所はパソコンショップSEVENの特設ページで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に最大63,000円オフとなる内容だ。

主な対象製品の1つが「ZEFT R61BE」だ。AMD Ryzen 9 9950X3DとGeForce RTX 5070 Ti、32GB DDR5メモリ、1000GB SSDを搭載し、Windows 11 Home 64ビット版を採用する高性能モデルだ。ケースはAntec P20Cブラック、電源は850W 80Plus Goldだ。通常価格636,800円（税抜）から63,000円引きの特価573,800円（税抜）となり、送料無料で購入できる。

そのほか、「SR-u5-4060DH/S9ND」はIntel Core Ultra 5-235、16GB DDR5メモリ、1000GB SSDを備えたマイクロタワーPCだ。チップセットはIntel B860、電源は650W 80Plus Bronzeで、通常217,800円（税抜）から9,000円引きの208,800円（税抜）となる。「ZEFT R60HJ」はAMD Ryzen 9 9900XとGeForce RTX 5070、32GB DDR5メモリ、1000GB SSDを搭載したミドルタワー構成で、通常494,800円（税抜）から48,000円引きの446,800円（税抜）だ。いずれも送料無料となる。

セール対象はこのほかにもあり、合計10商品が値引きの対象となる。購入は特設ページから各製品ページへ進み、希望の構成を選んで注文する流れだ。ゲーミング用途の高性能モデルから、普段使いしやすいデスクトップPCまで幅広くそろうため、用途に合わせて比較しやすいセールだ。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。