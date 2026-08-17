GALLERIA、AMD Radeon RX 9050搭載ゲーミングPCを発売　FHDゲーム向け新GPU採用

サードウェーブは、ハイパフォーマンスPCブランド「GALLERIA」から、AMD製デスクトップ用GPU「AMD Radeon RX 9050」を搭載したデスクトップPC 2モデルの販売を、全国のドスパラ各店舗とドスパラ通販サイトで開始した。
新製品の「AMD Radeon RX 9050」は、Radeon RX 9000シリーズのメインストリームゲーマー向けビデオカードで、RDNA 4アーキテクチャを採用する最新GPUだ。第3世代レイトレーシングアクセラレータは前世代比で2倍以上の描画性能向上をうたい、第2世代AIアクセラレータはアップスケーリングやフレーム生成を支え、FHD環境での快適なゲームプレイに寄与するという。
ラインアップは、AMD Ryzen 5 7500Fと16GB DDR5メモリ、500GB Gen4 NVMe SSDを組み合わせた「GALLERIA XGR5M-95-GD Ryzen 5 7500F 搭載」と、AMD Ryzen 7 5700Xと16GB DDR4メモリ、500GB Gen4 NVMe SSDを採用した「GALLERIA XGR7M-95-GD Ryzen 7 5700X 搭載」の2モデルだ。価格は前者が219,980円、後者が214,980円となる。
購入方法は、全国のコンピューターショップ「ドスパラ」各店舗と、ドスパラ通販サイトでの取り扱いとなる。GALLERIAの製品群はゲーム用途だけでなく、動画制作や配信などのクリエイティブ用途にも対応し、強化されたメディアエンジンによりRDNA 3世代比で約20％の性能向上を実現するとしている。
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