AMD Ryzen×GeForce搭載ゲーミングPCが特価　パソコンショップSEVENで最大6.6万円オフ

セブンアールジャパンは、同社が運営するパソコンショップSEVENにて、8月18日0:00から8月18日23:59までの24時間限定で「2026/8/18 24時間限定セール」を開催する。最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に、最大66,000円オフとなる特別価格を用意し、送料無料で購入できるのが特徴だ。
注目モデルのひとつが「ZEFT R60TG」だ。Windows 11 Home 64ビット版、AMD Ryzen 9 9900X、GeForce RTX 5070 Ti、32GB DDR5メモリ、1TB SSDを搭載し、NZXT H9 FLOW RGB ホワイトケースと850W 80Plus Gold電源を採用する。通常615,800円(税抜)から66,000円オフの549,800円(税抜)で販売するほか、送料無料で購入できる。
ほかにも、AMD Ryzen 7 7800X3DとGeForce RTX 5070を組み合わせた「ZEFT R61D」は通常458,800円(税抜)から44,000円オフの414,800円(税抜)となり、AMD Ryzen 9 9950X3DとGeForce RTX 5070を搭載する「ZEFT R67S」は通常546,800円(税抜)から57,000円オフの489,800円(税抜)となる。いずれも32GB DDR5メモリと1TB SSDを備え、ミドルタワーケースと80Plus Gold電源を採用する構成だ。
セール対象は全10商品に拡大され、用途や予算に応じて選びやすいラインアップとなる。購入はパソコンショップSEVENのセール特設ページから各製品ページへ進んで行う仕様で、掲載の各商品URLから詳細を確認できる。ハイエンドなCPUとGPUを求めるゲーマーや、制作用途にも対応しやすいBTOパソコンを探す読者にとって、注目度の高い24時間限定企画だ。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります