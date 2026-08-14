AMD Ryzen×GeForce搭載ゲーミングPCが特価　パソコンショップSEVENで最大6.6万円オフ

セブンアールジャパンは、同社が運営するパソコンショップSEVENにて、8月18日0:00から8月18日23:59までの24時間限定で「2026/8/18 24時間限定セール」を開催する。最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に、最大66,000円オフとなる特別価格を用意し、送料無料で購入できるのが特徴だ。

注目モデルのひとつが「ZEFT R60TG」だ。Windows 11 Home 64ビット版、AMD Ryzen 9 9900X、GeForce RTX 5070 Ti、32GB DDR5メモリ、1TB SSDを搭載し、NZXT H9 FLOW RGB ホワイトケースと850W 80Plus Gold電源を採用する。通常615,800円(税抜)から66,000円オフの549,800円(税抜)で販売するほか、送料無料で購入できる。

ほかにも、AMD Ryzen 7 7800X3DとGeForce RTX 5070を組み合わせた「ZEFT R61D」は通常458,800円(税抜)から44,000円オフの414,800円(税抜)となり、AMD Ryzen 9 9950X3DとGeForce RTX 5070を搭載する「ZEFT R67S」は通常546,800円(税抜)から57,000円オフの489,800円(税抜)となる。いずれも32GB DDR5メモリと1TB SSDを備え、ミドルタワーケースと80Plus Gold電源を採用する構成だ。

セール対象は全10商品に拡大され、用途や予算に応じて選びやすいラインアップとなる。購入はパソコンショップSEVENのセール特設ページから各製品ページへ進んで行う仕様で、掲載の各商品URLから詳細を確認できる。ハイエンドなCPUとGPUを求めるゲーマーや、制作用途にも対応しやすいBTOパソコンを探す読者にとって、注目度の高い24時間限定企画だ。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。