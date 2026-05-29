QT DIG∞のKIPPEI選手インタビュー「このメンバーでまだ続けられるのがうれしい」

7月25日、26日に開催されたVALORANTのオフライン大会「VCJ 2026 Split 2 Season Finals」にて、QT DIG∞が初優勝しました。

決勝戦の相手は、シーズン無敗を誇るREJECT。決勝戦はBO5で実施され、最終決戦のラウンド5までもつれ込み、接戦に次ぐ接戦のすえ、QT DIG∞が勝利しました。優勝したQT DIG∞は、Championsにつながる「VCT Pacific Play-ins」への切符をつかみました。

今回、そんなQT DIG∞のKIPPEI選手に大会終了後にインタビューを実施する機会を得られたので紹介します。

まだこのメンバーで続けられるのがうれしい

──まずは勝利おめでとうございます。今の率直な感想をお聞かせください。

KIPPEI選手：今日勝って、このメンバーでまだ続けられるということでめちゃくちゃうれしいです

──2対2で最終戦（最終マップ）に行く時のチームの雰囲気や、どういう声かけがあったか教えてください。

KIPPEI選手：とにかく「楽しもう」というマインドがあって、最後に1回、試合前にスタッフさんたちと一緒に円陣を組んでめちゃくちゃ気合いを入れて挑みました

──QT DIG∞のチームはフレンドリーで「ワンチーム」というイメージがありますが、普段から皆様で一緒に動いているのでしょうか？

KIPPEI選手：そうですね、普段からベース（拠点）で練習しているんですが、スタッフさんが働く場所も同じところにあるんです。毎日みんなと顔を合わせているので、スタッフさんたちとも関係が良好なんだと思います。

──改めて、VALORANTでのご自身の強みと、チームとしての強みを教えていただけますか？

KIPPEI選手：個人の強みはやっぱり撃ち合いだと思っています。強気に行くところと、ちゃんとセーフティーにやるところのメリハリを付けられるようにしています。チームの強みは、チーム全員の理解度が高いことです。英語や韓国語でのコミュニケーションは少し難しい部分もあるのですが、喋らなくても通じる部分があり、チームとしてもメリハリがあるのがいいところだと思います。

──最後のマップで10対10の同点に追いつかれた時、REJECTに勢いをつかせずにどうやって勝ち切ったのでしょうか。声がけなどはありましたか？

KIPPEI選手：ちょうどそのあたりでタイムアウトを1回取れたことで、それで相手の流れを切れたのかなと思っています。声がけに関しては、「あんまりビビらず、ちゃんと自分たちのVALORANTのプレイをしよう」という感じでした。

キャリアを積んで海外でも知られる選手に

──現在18歳とかなりお若いですが、今後どのような選手になっていきたいですか？

KIPPEI選手：このまま順調に積み上げていって、海外とかでも名を知られる選手になりたいです。

──KIPPEI選手のコミュニケーション能力やチームを良くする姿勢は高く評価されていますが、これまでDIGというチームで戦ってきて、どのような育成や環境のおかげで今の自分になれたと思っていますか？

KIPPEI選手：自分は元々Bチームというか、アカデミーのようなところにいたんですが、その時からチームには人を育てる能力があると感じています。今のコーチはもちろん、当時のコーチなど色々な人を見てきて、ちゃんとしたリーダーとコーチがいるのはめちゃくちゃ大事だと実感しています。VALORANTが面白いから、選手としてのモチベーションも高く保てています。

下のリーグでも上のリーグに勝てることを見せたい

──これからVCT Pacific Play-insが続いていくと思いますが、改めて意気込みをお伺いできますでしょうか。

KIPPEI選手：VCT Pacific Play-insはほとんどがTier1のチームです。Tier2の、この下のリーグの自分たちでも、上のリーグの人たちに勝てるんだぞっていうのを見せたいです。

──最後に、応援してくれたファンの方々へのメッセージをお願いします。

KIPPEI選手：今回、オフラインのめちゃくちゃ熱い試合で最後勝ち切れて、最高の恩返しができたと思います。これからVCT Pacific Play-insもChampionsに向けて頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。

──ありがとうございました。

VCT Pacific Play-insは8月13日から8月23日まで実施予定です。見事優勝を果たしたQT DIG∞の雄姿を見届けましょう！