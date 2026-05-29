REJECT、VCJ Split 2 Main Stageを全勝突破　Season Finalsオフライン進出決定

REJECTが運営するeスポーツチーム「REJECT」のVALORANT部門は、『VALORANT Challengers Japan 2026 Split 2 Main Stage』を1位通過し、Season Finalsオフラインへの出場を決めた。大会は8チームによるシングルラウンドロビン形式で全試合BO3のリーグステージとして実施され、REJECTは全7試合を全勝で終え、唯一の無敗チームとして頂点に立ったという。Season Finalsオフラインは7月25日と7月26日にアリーナ立川立飛で開催される予定だ。

『VCJ Split 2 Main Stage』は、上位6チームがSeason Finalsへ進出し、そのうち上位2チームに7月25日と7月26日のオフライン出場権が与えられる仕組みだ。REJECTはMain Stageを1位で終えたことで、Season Finalsで対戦相手を指名する権利も得た。ロスターはDep、Yoshiii、Jremy、BRIAN、Persiaの5選手に加え、Head CoachのEgi、CoachのBullco、AnalystのMetaslaで構成される。

Season Finalsは2026シーズンのVALORANT Challengers Japan年間王者を決める大会で、7月5日のオンラインステージを経て、7月25日と7月26日にアリーナ立川立飛でオフラインステージが行われる。大会形式は変則式シングルエリミネーショントーナメント、試合形式は全試合BO3、優勝決定戦のみBO5となる。優勝チームには、世界大会への出場権を懸けた『VCT Pacific Stage 2 Play-ins』への出場権が与えられる。