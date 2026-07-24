東雲うみ×LEVEL∞コラボゲーミングPCが5,000円OFF　サイン入りPCが当たるキャンペーン開催

ユニットコムは、iiyama PCゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」において、「東雲うみ」の夏の表紙ジャックを記念したキャンペーンを7月24日から実施する。対象はLEVEL∞の東雲うみコラボゲーミングPCで、5,000円OFF WEBクーポンの配布に加え、抽選でサイン入りコラボPCやサイン入りサイドパネルが当たる内容だ。

今回の目玉は、東雲うみ LEVEL∞ コラボゲーミングPCで使えるWEBクーポンコード「umi0724」だ。利用期限は8月17日14時59分までで、パソコン工房WEB会員またはビジネス優待会員の登録が必要となる。加えて、購入者には東雲うみオリジナル壁紙とアクリルスタンドが付属するほか、SNSキャンペーン参加者には抽選でサイン入りコラボPCが、対象機種購入者には抽選でサイン入りサイドパネルが用意されるという。

Xでは東雲うみ公式XとLEVEL∞公式Xをフォローし、キャンペーン投稿をハッシュタグ「#東雲うみxレベルインフィニティ」を付けて引用ポストすると応募完了となる。InstagramではLEVEL∞公式Instagramをフォローし、キャンペーン投稿に「いいね」をすることでエントリーできる。応募期間はいずれも7月24日から8月17日14時59分までだ。なお、サイドパネルの対象機種は「東雲うみ LEVEL∞ R-Class RGB Build（ハーフミラーパネルモデルを除く）」に限られるという。

販売モデルはBTO対応で、用途に応じたカスタマイズが可能だ。例として、ミドルタワーの「LEVEL-R7B6-LCR98D-TKX-umi [RGB Build]」は価格439,800円で、AMD Ryzen 7 9800X3DとGeForce RTX 5070 12GB GDDR7を搭載する。ミニタワーの「LEVEL-M88M-225F-RK1X-umi [RGB Build]」は264,800円で、Core Ultra 5 プロセッサー 225FとGeForce RTX 5060 8GB GDDR7を備える。15.6型ノートの「LEVEL-15FXA52-R7A-PKSX-umi」は234,800円で、Ryzen AI 7 350とGeForce RTX 5050 Laptop GPUを搭載する。いずれも購入は各製品ページから行えるという。

東雲うみのビジュアルを取り入れたコラボデザインに加え、最新世代CPUとGPUを組み合わせた構成が特徴で、ゲーム用途だけでなく配信やクリエイティブ作業にも応えやすいラインアップだ。