パソコン工房、えなこコラボAMDゲーミングPC向け最大5万円OFFクーポンを配布

ユニットコムは、iiyama PCゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」のえなこコラボゲーミングPCを対象にしたレビュー動画公開記念キャンペーンを、7月23日から実施する。対象はAMD Ryzen プロセッサとAMD Radeon RX グラフィックスカードを搭載した「AMD搭載えなこ LEVEL∞ コラボゲーミングPC」で、先着20台限定のWEBクーポン配布に加え、抽選で5名にサイン入りガラスサイドパネルをプレゼントする企画だ。販売はパソコン工房WEBサイトで行い、特集ページから購入可能。

WEBクーポンは、40万円（税込）未満の対象モデルで3万円OFFの「enako30000」、40万円（税込）以上の対象モデルで5万円OFFの「enako50000」を用意する。有効期限は8月18日14時59分までで、利用にはパソコン工房WEB会員またはビジネス優待会員登録が必要だ。1人1回限りの適用となり、対象パソコン5台まで値引き可能、ほかのクーポンとの併用はできない。

購入特典としては、えなこオリジナル壁紙とアクリルスタンドをもれなく進呈する。壁紙はコラボモデル専用ダウンロードページから入手する形式だ。さらに対象期間中に該当PCを購入した人の中から、抽選で5名にえなこのサイン入りガラスサイドパネルを贈る。ガラスサイドパネルはコラボPCのサイドパネルと交換して使える仕様だ。

ラインアップには複数モデルが並ぶ。たとえば「LEVEL-R785-LCR98D-TGX-enako [RGB Build]」は価格48万4,800円で、AMD Ryzen 7 9800X3D、AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6、メモリ32GB、1TB NVMe対応 M.2 SSDを搭載する。「LEVEL-R785-LCR97X-RRX-enako [RGB Build]」は34万4,800円で、Ryzen 7 9700XとRadeon RX 9060 XT 16GB GDDR6を組み合わせる。ほかにも「LEVEL-M8AM-LCR99D-TGXB-enako [RGB Build]」は48万9,800円、「LEVEL-M8AM-R97X-PGXW-enako [RGB Build]」は27万4,800円で、いずれもBTO対応のため用途に応じたカスタマイズが可能だ。