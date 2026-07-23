パソコン工房、ゲーミングPCなど対象「超 還元祭」開催　最大3万円分相当を還元

ユニットコムは、全国のパソコン工房・グッドウィル店舗とパソコン工房WEB通販サイトにて、会員限定キャンペーン「パソコン工房の日 超 還元祭」を7月24日から8月10日まで開催する。対象は新品のiiyama PCで、ゲーミングPCや高性能ノートPC、デスクトップPCなどがラインアップされる。価格面では、指定スペックの機種購入で最大3万円分相当の還元が受けられる仕組みだ。

還元方法は購入場所で異なり、店舗では当社直営店舗で使える「当社商品券」、WEB通販では「パソコン工房ポイント」で付与されるという。対象機種は、LEVEL∞、LEVELθ、STYLE∞、SENSE∞、SOLUTION∞などのiiyama PCで、たとえばNVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell搭載デスクトップなら3万円分相当、GeForce RTX 5080搭載ノートPCなら3万円分相当の還元となる。ほかにも、RTX 5070 Ti搭載デスクトップは2万円分相当、RTX 5060 Ti搭載デスクトップやGeForce RTX 5070搭載ノートPCは1万5千円分相当、Core Ultra 9やCore Ultra X7搭載機、N100搭載ノートPCなども対象に含まれる。

キャンペーン利用には、店舗ならLINE会員またはユニットコム ビジネスご優待会員、WEB通販ならパソコン工房WEB会員またはユニットコム ビジネスご優待会員への登録が必要だ。WEB通販では7月24日午前11時以降の注文が対象となる。さらに、PC延長保証への加入で「最大2万円分還元 超還元プログラム」も併用でき、条件を満たせば還元額をさらに増やせる点も見逃せない。