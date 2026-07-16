JAPANNEXT、34インチUWQHD湾曲モニター発売　USB-C 65W給電＆KVM対応

JAPANNEXTは、34インチIPSパネル搭載のUWQHDウルトラワイド湾曲液晶モニター「JN-IPSC34UQ2-C6」を7月16日に発売する。直販価格は47,980円で、販売は同社公式サイトのほかAmazon.co.jp、楽天市場、Yahoo!ショッピングで行うという。

「JN-IPSC34UQ2-C6」は、3440×1440のUWQHD解像度と21:9の横長画面を採用した34インチモニターだ。フルHDの約2.4倍の表示領域を確保し、複数ウィンドウを並べるデスクワークや映像編集、資料確認をしやすくする。さらに曲率R3800の湾曲ディスプレイにより、画面端まで視線移動がしやすく、没入感のある表示を実現するという。

映像面では、IPSパネルとsRGB 100%の広色域、最大輝度300cd/m2に対応し、上下左右178度の広視野角を備える。HDR表示にも対応し、明暗差のある映像をより立体的に表現する。加えて、リフレッシュレートとAdaptiveSync(FreeSync)により、ティアリングを抑えた滑らかな描画を実現。フリッカーフリーとブルーライト軽減モードも搭載し、長時間利用時の目の負担にも配慮する。

接続端子はHDMI 2.0×1、DisplayPort 1.2×1、USB-C×1を備え、USB-Cは最大65W給電に対応する。対応ノートPCなら、映像出力と給電をケーブル1本でまとめられる。さらにKVM機能により、モニターにつないだキーボードとマウスを複数のPCで共用できる。100×100mmのVESAマウント、2W×2スピーカー、2年間のメーカー保証も付属する。サイズはおよそ高さ515×幅818×奥行225mm、スタンドなしでは高さ370×幅818×奥行84mm、重量はおよそ6.4kgとなる。